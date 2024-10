Juliana Paes se emociona com bilhete do filho: 'Vontade de chorar'

Ao receber bilhete especial de um dos filhos, Juliana Paes se emociona e revela texto que herdeiro escreveu para ela; confira

A atriz Juliana Paes compartilhou um momento emocionante de sua maternidade. Mãe de dois meninos, Pedro, de 13 anos, e Antônio, de 7 anos, ambos do casamento com o empresário Carlos Eduardo Batista, a famosa mostrou o carinho que recebeu de um dos herdeiros.

Em seus stories na rede social, a artista compartilhou uma imagem de um cartão que recebeu e falou sobre quase ter chorado ao ler o texto cheio de amor que o menino fez para ela. Nas linhas, o jovem falou sobre a mãe ser uma boa pessoa e lhe presentear, além de dizer que a ama.

"Oi, mãe, eu amo você. Você é uma mãe muito legal e você me dá presentes e agora é que eu que vou te dar", disse o garoto para a ex-global. A famosa então reagiu ao receber o recado: "Eu fico com vontade de chorar... de amor...".

Em julho, Juliana Paes viajou com os filhos e encantou ao compartilhar cliques raros com a dupla. A famosa tirou o momento para descansar após gravar a série da Netflix, Pedaço de Mim, que deu o que falar. Vale destacar que, desde 2022, a atriz não integra mais o elenco fixo da TV Globo, assinando contratos apenas por obra.

