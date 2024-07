Felipe Theodoro abre sua intimidade e revela como é fora das redes: 'Me permito'

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o influenciador Felipe Theodoro confessa como lida com a carreira de influenciador digital

Com mais de 3 milhões de seguidores só no Instagram, Felipe Theodoro (34) é mais um dos convidados do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. Durante o bate-papo, em clima total de descontração, o influenciador digital abre sua intimidade e revela como é sua vida fora das redes sociais: "Me permito".

Ele transmite exatamente o que publica por meio de seus vídeos nos ambientes digitais: alegria e espontaneidade. Mesmo com toda sua vida agitada nas redes sociais, o influenciador digital menciona que gosta de ter um momento só seu e priorizar suas próprias escolhas.

"Eu me permito, eu hoje não me cobro certas coisas, não faço coisas que não quero fazer. Se coloque nesse lugar, se respeite, você não precisa de desdobrar em duas pessoas para dar conta de um projeto que não precisa fazer agora, se respeite nesse momento", confessa.

Felipe Theodoro declara que não gosta se cobrar tanto, ele faz questão de respeitar seu momento e suas escolhas. Ele dá um conselho para os seus seguidores e reforça que é importante ter calma para alcançar os objetivos profissionais e pessoais.

"Você vai cair, gripar, pegar uma pneumonia, desmaiar. Então, se prioriza, prioza o seu bem estar, as pessoas se cobram demais, isso em qualquer profissão. Qualquer profissão que você tem você quer trabalhar, fazer, ganhar dinheiro, mudar de vida, mas calma!", avalia.

O influenciador relata que não gosta de se comparar com outros influenciadores digitais, pois cada trajetória é única: "Parece até que eu tenho 70 anos falando isso, mas é muito importante [pensar assim] para você ter uma vida útil, uma vida saudável mentalmente e fisicamente. Eu me coloco hoje nesse lugar. É muito bom ser conhecido", finaliza.

