Júlia Vieira revela arrependimento no namoro e vontade de ter filhos

Júlia Vieira, esposa de Luigi César, respondeu algumas perguntas dos seguidores e abriu o jogo sobre arrependimento no namoro e vontade de ter filhos

Nesta terça-feira, 15, Júlia Vieira, esposa de Luigi César, aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais. A nora de César Filho e Elaine Mickely deu sua opinião sincera sobre os mais diversos assuntos.

A jovem afirmou que se arrepende de ter beijado o amado durante a época do namoro. "Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito um namoro 100% sem beijo. Eu não indico para ninguém beijar em um namoro cristão, mas poucos estão preparados para entender isso", disse ela.

Júlia também afirmou que é contra namoro na adolescência. "Perda de tempo em 99% dos casos. 1% das vezes dá certo, mas o resto é só ladeira abaixo. Se namoro é para casar, por que raios que você vai namorar em uma idade que você não tem a menor estrutura financeira, emocional e profissional para isso? Aproveite esse tempo para se preparar, estudar, conhecer mais Jesus, construir um futuro lindo... Aí depois, você se preocupa com isso".

Por fim, Júlia revelou que já está pronta para aumentar a família com o atual marido. "Quando Jesus nos mandar ter. Pode ser próximo mês ou daqui a dez anos", disse.

Apartamento de luxo

O filho de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar, mostrou que o apartamento onde viverá com a esposa, Júlia Vieira, está ficando quase pronto. Ainda morando com os pais e os sogros enquanto a obra não termina, o jovem impressionou ao revelar um pouco do estilo dos móveis de sua futura residência.

Em seus stories, a nora do apresentador do SBT exibiu os vídeos do marido no local testando algumas luzes dos espelhos e exibindo como estão ficando os espaços com a mobília que está sendo montada. Júlia Vieira então se mostrou bastante emocionada ao ver seu lar com o amado tomando forma.

O casal jovem morará em um grande apartamento e foi possível ver que optou por um estilo moderno. Os espelhos acendem luzes com apenas um toque. As cores escolhidas para os móveis foram os tons de cinza e de marrom.

"Meu maridinho me ligando da obra e o olho encheu de lágrima vendo como está ficando lindo!", escreveu a nora de Elaine Mickely admirada. "Alguém pode celebrar comigo aquilo que nossa família está vivendo?", compartilhou a moça.