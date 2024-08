Júlia Vieira, nora de Cesar Filho, se diverte com especulações de gravidez

Júlia Vieira se casou com Luigi César, filho de Cesar Filho, recentemente. E o casal já gerou especulações de uma possível gravidez

Recentemente, Júlia Vieira e Luigi César, filho de Cesar Filho, se casaram em uma cerimônia para lá de luxuosa. Logo em seguida, o jovem casal partiu rumo à Lua de Mel.

Como é de se esperar, a jovem comeu um pouquinho a mais durante a viagem e gerou até mesmo especulações de gravidez.

"Hoje estava treinando com a minha mãe e comentei que eu estava muito inchada. Tenho intolerância ao glúten e a lactose, mas nos últimos dias comi deliberadamente glúten e lactose. Minha mãe olhou para mim e disse: 'Filha, você não acha melhor você fazer um ultrassom?'. Perguntei: 'Para quê?'. Ela disse que era para investigar esse inchaço. Vocês acreditam que ela já estava suspeitando que eu estava grávida? Essa mulher quer muito um neto", disse ela, aos risos.

Cesar Filho fala sobre casamento do filho

Luigi César, filho caçula do apresentador Cesar Filho e da atriz Elaine Mickely, se casou com Júlia Vieira. O jornalista está radiante com a conquista e nova fase do seu herdeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, ele deu mais detalhes sobre o evento, reforçou sua paixão pela família e abriu o coração ao falar de paternidade: "Prioridade sempre".

Cesar Filho revelou que o casamento de Luigi foi muito especial e além do que poderia imaginar. O apresentador confessou que tem uma ótima relação com o seu filho, e se sentiu honrado pelas homagens durante o evento.

"Foi um momento que a gente não esperava, porque a gente sabia que ia ter a cerimônia, mas a presença de Deus foi muito forte no local, estava chovendo e parou a chuva. É emocionante demais para a gente. E o fato do Luigi e da Julia honrarem demais os pais, a declaração dele, o depoimento marcou demais. Deixou a gente constrangido com o amor dele por nós e da Júlia pelos pais", declarou.

O jornalista reforçou que Luigi é um jovem que o enche de orgulho! Cesar Filho mencionou que sempre priorizou sua família, estando presente na educação deles como indivíduos, com isso, eles construíram um relacionamento de muito respeito e amor.

"A gente sempre mostrando os exemplos e experiências de vida para ele. Minha avó costumava dizer que você conhece o caráter da pessoa desde criança. E o Luigi sempre teve uma conduta de caráter exemplar. Então, a gente sabia que estávamos construindo um ser humano diferente", confessou.