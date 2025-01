Juju Salimeni faz aula de samba com o pé machucado

Nos preparativos para o Carnaval, Juju Salimeni realiza aulas de samba e mostrou que está precisando sambar mesmo com os pés machucados

Em suas redes sociais, Juju Salimeni sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. Já nos preparativos para o Carnaval, a digital influencer tem realizado aulas de samba.

Apesar de todo o glamour da festa, a famosa fez questão de mostrar os sacrifícios também. Em seu Instagram Stories, Juju mostrou os seus pés repletos de machucados.

"Vim aqui na sala onde a gente faz a aula no condomínio. Tive que voltar para casa porque a gente foi começar a aula e meu pé está todo rasgado. Não consigo calçar a sandália. Tive que pegar o esparadrapo e forrar meu pé todo com esparadrapo. Eu ia colocar a sandália e ela pega bem aqui na lateral. Pézinho está judiado", disse ela.

Após realizar curativos nos pés, Juju mostrou um vídeo de sua aula. Na publicação, ela surge sambando com um top preto, um shorts e uma sandália de salto alto na cor prata.

"Montando a coreografia do grande dia", escreveu ela, que é Rainha de Bateria da escola de samba Barroca Zona Sul.

Beleza natural

Em seu Instagram Stories, a digital influencer revelou que está em uma fase mais natural no que diz respeito à beleza. "Todo mundo me fala a mesma coisa, que está me vendo muito melhor. Que estou parecendo muito melhor, elogiando rosto, cabelo... estou na minha fase mais natural, 100% natural. Alongamento de unha eu nunca usei e não tenho nada contra quem usa. Sem unhas postiças, sem cílios postiços, porque também não gosto, sem megahair... eu tirei tudo", disse ela.

Em seguida, a famosa contou que tem se sentido mais bonita e que continua sua rotina de treinos para manter a boa forma. "Estou em um momento de tanta paz, tranquilidade, sem nada, e me sentindo muito mais bonita do que antes. Acho que isso tem muito a ver com a maturidade. A gente passa a enxergar beleza nas coisas mais simples e vê que o natural é mais bonito. Não estou dizendo de corpo, porque não tenho nada de natural. Treino muito, construí meu corpo em cima de musculação, faço uso de hormônio e sempre falei. Mas digo em relação à minha imagem. Maquiagem mais leve, unhas com cores básicas... o menos possível de coisas. Uso roupas mais básicas, tirando Carnaval porque a gente exagera mesmo", afirmou.

