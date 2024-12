Joss Stone descobre gravidez pouco tempo após adotar recém nascido

A cantora Joss Stone passou por um momento emocionante ao descobrir que está grávida pouco tempo após adotar um bebê recém nascido

Em suas redes sociais, Joss Stone sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 770 mil seguidores.

Na última quinta-feira, 19, a cantora publicou um vídeo super divertido em sua conta no Instagram e contou uma novidade aos fãs. O vídeo reuniu diversas fotos em que Joss aparece segurando o teste de gravidez e fazendo muitas expressões, como de surpresa, choque, felicidade, entre outras.

O motivo de tanta surpresa é que recentemente a artista e seu marido Cody DaLuz adotaram Bear, um bebê recém nascido. O casal também tem Violet, de três anos, e Shackleton, de dois.

"Honestamente. Chocada é pouco. Nada e ninguém pode tirar nossa alegria agora. Estamos tão felizes. Talvez devêssemos chamar a turnê menos é mais de turnê das grávidas", brincou ela na legenda da publicação.

Adoção

A cantora britânica Joss Stone usou as redes sociais para revelar ao público que sua família recebeu um novo integrante. Em seu Instagram oficial, a artista contou que, junto com o marido, Cody DaLuz, adotou um bebê recém-nascido.

Os dois, que já são pais de Violet, de 3 anos, e Shackleton, de 2, deram as boas-vindas ao filho caçula, Bear, no dia 28 de novembro, dia em que celebraram o feriado de Ação de Graças. A novidade foi compartilhada por Joss através de um vídeo bastante emocionante.

No registro encantador, a cantora mostrou a primeira vez em que ela e o marido conheceram o bebê, além de filmar a reação dos herdeiros mais velhos com a chegada do pequeno. Joss Stone aproveitou para destacar que mães biológicas merecem mais reconhecimento pelo ato de amor em colocar as crianças para adoção.

"Feliz segunda-feira de mamãe! Isso foi o que aconteceu conosco na última segunda-feira. Não conseguimos acreditar direito. Estamos completamente apaixonados por esse garotinho. Sinceramente, mães biológicas não recebem a gratidão que merecem", iniciou a artista na legenda.

"É um amor mais altruísta do que eu sabia que existia. Estamos tão felizes por fazer parte desse lindo ciclo. E por favor, deem as boas-vindas ao nosso lindo bebê neste mundo maravilhoso", completou Joss Stone.

