Jornalista Foquinha lamenta morte da avó: 'Doendo de saudades'

Nesta terça-feira, 27, a jornalista Fernanda Catania, mais conhecida como Foquinha, usou as suas redes sociais para lamentar a morte da avó. Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou diversas fotos e vídeos em que aparece ao lado da matriarca.

Na legenda, ela escreveu uma bonita homenagem. "Despedidas nunca são fáceis, por mais óbvias e necessárias que sejam. Minha avó era uma Rocha. O sobrenome não nega. Viveu e lutou até o último instante dos seus 99 anos. Agora ficam as memórias dessa linha do tempo forte e inspiradora de uma das grandes divas da minha vida", começou ela.

Em seguida, ela relembrou de alguns momentos importantes ao lado da avó. "Vóvis, vou sempre lembrar das vezes que você cuidou de mim e da minha irmã quando minha mãe precisava trabalhar, das histórias que você contava para eu dormir enquanto eu apertava a pelinha da sua mão, do nosso abração de lado que era só nosso, de te tirar para dançar no meio da sala, das vezes que a gente perdia o fôlego de tanto rir, do seu olhar que já dizia tudo… o peito já está doendo de saudades sem você aqui. Mas agora você merece descansar. E sei que você vai estar sempre comigo. Obrigada por tanto", concluiu.

Carreira na internet

A jornalista e influenciadora Fernanda Catania, a Foquinha, começou publicando entrevistas com celebridades na internet em 2015. Hoje com 2 milhões de inscritos no YouTube, a apresentadora comentou sobre sua vida pessoal e profissional em entrevista exclusiva à CARAS Digital.

“Eu sinto que estou aprendendo o tempo todo, em constante evolução. Meu canal mudou muito, comecei fazendo só entrevistas. Hoje ainda faço, mas dei uma pausa por conta da pandemia”, contou Foquinha, que decidiu diminuir o número de entrevistas por conta do cansaço em realizar muitas conversas remotas.

Além de atuar como jornalista, Foquinha também é uma influenciadora com mais de 900 mil seguidores em seu Instagram. Porém, a linha entre ser uma jornalista e produtora de conteúdo na web, muitas vezes é uma linha tênue.

“Eu sou jornalista, mas eu estou no mundo dos influenciadores. Eu virei uma influenciadora, uma criadora de conteúdo, eu virei amiga dessas pessoas também. Eu estou sempre nesse universo, estou em festas, tenho momentos de amizade com essas pessoas. Então eu sempre sei o equilíbrio disso, obviamente, então muita coisa eu não falo”, revelou.