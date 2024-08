Jornalista esportivo Fábio Seródio morre aos 59 anos em São Paulo

O jornalista esportivo Fábio Seródio faleceu na manhã desta quinta-feira, 15, em São Paulo, aos 59 anos. Ele lutava contra um câncer há nove meses

O jornalista esportivo Fábio Seródio faleceu na manhã desta quinta-feira, 15, em São Paulo, aos 59 anos. Ele lutava contra um câncer no cérebro há nove meses, mas não resistiu. A notícia foi confirmada nas redes sociais pelo comentarista Luis Carlos Quartarollo, colega de profissão.

"O amigo Fábio Seródio viajou agora de manhã. Depois de uma luta de 9 meses contra um câncer avassalador vai para os braços do Pai. Foi amigo, companheiro e um grande cara. Ranzinza bem humorado, hobesto, com belas sacadas e um repórter por excelência. Só tenho a dizer obrigado pela amizade e companheirismo".

E completou: Mas não precisava viajar tão cedo, mas estava sofrendo demais. Tinha apenas 59 anos de idade. Vai com Deus, amigo. Missão cumprida. EM TEMPO: Nas fotos com Nilson César, Rogério Assis, ele e eu nos bons tempos de Jovem Pan. São boas saudades", lamentou.

De acordo com informações do portal UOL, Fábio foi diagnosticado com um tumor maligno, de metástases do estômago e do fígado, no final do ano passado. Ele realizou duas cirurgias na cabeça e estava fazendo tratamento com quimioterapia e radioterapia. Nos últimos dias, ele estava internado, mas faleceu em casa na companhia da esposa, Cristina, e da filha, Aline.

Trajetória

Fábio dos Santos Seródio, era natural de São Paulo e tinha mais de 30 anos de profissão. Ele se formou em jornalismo Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, em 1993, e começou a cursar Economia na Faculdade Gama Filho, no Rio de Janeiro, mas não terminou o curso.

Ele atuou por mais de 20 anos na Jovem Pan, tendo se desligado da emissora de 2015. Nos últimos anos, fez parte do programa Futebol em Rede com seu colega e amigo Luis Carlos Quartarollo, mas deixou de participar em razão da doença. Também foi setorista do Corinthians por 20 anos e depois atuou como assessor de imprensa do clube, entre 2015 e 2016.

