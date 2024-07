Jornal Nacional sem Bonner, fim de relação e declaração de Iza agitam semana

Substituição de William Bonner; término do casamento de Leticia Colin e declaração da cantora Iza chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil; confira

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o jornalista William Bonner (60) longe da bancada do Jornal Nacional; o término do casamento de Letícia Colin (34) e Michel Melamed (48) e a declaração da cantora Iza (33) após revelar traição do ex-namorado, Yuri Lima (29), mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

No início da semana, o apresentador William Bonner surpreendeu após não apresentar o Jornal Nacional, mas o motivo do afastamento é um só: férias! Ele foi substituído pelo jornalista Cesar Tralli, que está no telejornal noturno ao lado de Renata Vasconcellos.

Inclusive, esta é a primeira vez que Tralli divide a bancada com Renata no JN. Vale lembrar que ele já assume o comando do telejornal em algumas edições de sábado há algum tempo, e agora também vai cobrir as férias de Bonner.

APÓS QUASE UMA DÉCADA

Após quase dez anos, O casamento de Letícia Colin e Michel Melamed teria chegado ao fim depois de nove anos juntos. A notícia da separação foi dada pelo colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo. Segundo a informação revelada, o casal não estaria mais junto há algum tempo.

O fim do relacionamento já teria sido dado há alguns meses, mas, apesar da separação, eles estariam mantendo projetos profissionais e uma relação amigável ainda mais pelo filho, Uri, de 4 anos. A informação do término foi confirmada pela assessoria da atriz para revista Quem.

REVELAÇÃO

Nesta semana, a apresentadora do Fofocalizando, Cariúcha, assumiu que está devendo R$ 8 mil a uma instituição financeira. O dinheiro teria sido usado para ajudar um ex-namorado com quem ela não tem mais contato.

Em abril, Cariúcha assinou contrato com o SBT para ser uma apresentadora fixa do Fofocalizando. A apresentadora chamou a atenção da direção do programa de fofocas após sua participação em A Fazenda 15, em que foi eliminada com rejeição.

O salário de Cariúcha no SBT não foi revelado. Segundo o colunista Guilherme Beraldo, do site Aqui Tem Fofoca, os apresentadores do Fofocalizando ganham entre R$ 20 e R$ 30 mil por mês, além de benefícios como plano de saúde e férias.

TRAIÇÃO!

A cantora Iza surpreendeu ao revelar que traída pelo namorado, Yuri Lima, durante a gravidez. Ela espera o nascimento da primeira filha, Nala, que nascerá em breve, e gravou um vídeo para revelar que descobriu que o jogador de futebol estava conversando com uma ex-namorada.

Com isso, a artista decidiu romper o relacionamento. Inclusive, ela disse que pessoas estavam cobrando dinheiro para divulgar as informações da traição. Em um relato nas redes sociais, a cantora pediu respeito durante este momento de sua vida, principalmente por causa da gravidez.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CANTORA IZA: