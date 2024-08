Jojo Todynho dá bronca em fãs após cobrança por opinião sobre reaproximação de Iza com ex

Após especulações sobre a aproximação de Iza e Yuri Lima, o ex-namorado envolvido em polêmica de traição, Jojo Todynho opinou sobre o assunto

Jojo Todynho se irritou com a cobrança de seguidores por uma opinião ao respeito da suposta reaproximação de Iza com o ex-namorado, Yuri Lima, que foi envolvido em uma polêmica de traição. A cantora, que foi uma das artistas que defendeu a amiga, a qual está à espera da primeira filha com o jogador, apontou que não tem nada a ver com o assunto e, por isso, não quis opinar.

"Vocês estão o dia inteiro enchendo o 'direct' perguntando se eu não vou falar nada sobre a Iza. Eu não tenho que falar nada sobre a vida da Iza, como vocês também não tem. Da mesma forma que vocês se empenham para cuidar da vida dos outros, vocês deveriam se empenhar para cobrar os direitos de vocês. O mundo não estaria do jeito que está", disparou a cantora.

Jojo sugeriu que os seguidores parassem de falar sobre o assunto e explicou porque a situação é diferente do momento em que acolheu Iza, quando ela desabafou sobre a traição nas redes: "Acolhi a Iza naquele momento como mulher. Se ela voltou ou deixou de voltar, isso é um problema dela, a vida é dela!", disparou Jojo.

Rumores de reaproximação de Iza e Yuri Lima

As especulações sobre uma nova fase do relacionamento de Yuri e Iza, que estavam separados, começou depois que Lucas Pasin, do Splash, divulgou uma matéria sobre o "casal". Na ocasião, a assessoria da artista não declarou nada a respeito. Segundo fontes do colunista, a cantora e o jogador teriam voltado a se falar em decorrência da pressão da família dele, que teria obrigado o rapaz a se desculpar pela traição.

Vale lembrar que Iza está grávida da primeira filha com o jogador, que se chamará Nala. A artista já entrou na reta final da gestação, com a chegada da bebê prevista para outubro.