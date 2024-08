Jojo Todynho explica 'incentivo tóxico' para as amigas: 'Investimento'

A cantora Jojo Todynho revelou aos seguidores a forma inusitada que usa para incentivar as amigas a melhorarem a vida pessoal e profissional

Jojo Todynho compartilhou com seguidores a forma inusitada que ela usa para incentivar pessoas próximas a ela, nesta quinta-feira (29). Segundo Jojo, ela não dá moleza para as amigas e prefere ser sincera sobre os erros e acertos que elas podem cometer ao tomar uma decisão. Além disso, a artista revelou que dá puxões de orelha para que as amizades cuidem da saúde mental e física.

"Eu estava me sentindo uma amiga bem tóxica por cobrar as minhas amigas de se cuidarem, entrarem para a faculdade, fazerem alguma coisa ou abrirem um emprendimento. Eu sou uma tóxica do incentivo, porque incentivo nas coisas boas!", contou a artista.

A cantora ainda explicou que, para além de ajudar as amigas a se verem em melhores condições, o "incentivo tóxico", também é um investimento pessoal: "Se eu tenho uma amiga que é enfermeira, supondo que medi minha pressão e está alta, ela vai saber o que eu vou fazer. Também, se alguém me pedir uma informação, eu posso falar: 'eu não sei, mas a minha amiga me ensina e eu vou te encaminhar para ela. É assim que funciona", continuou Jojo.

"(...) Você incentivar a sua amiga é um investimento. Às vezes, ela vai ficar chateada, mas vai continuar assim. Incentivar toxicamente não é ruim. Vai malhar, estudar, se cuidar, fazer uma terapia! Isso é investimento e eu estou te empoderando!", concluiu ela.

Jojo passa por transformação

Nos últimos meses, Jojo também precisou se incentivar para que desse início a um "projeto fitness". Em busca de melhorar a saúde, a cantora realizou uma dieta bastante restrita, passou a frequentar a academia, realizou um cirurgia bariátrica e fez alguns procedimentos plásticos para definir a silhueta.

Nas redes, Jojo costuma mostrar o novo estilo de vida das redes e impressionou com os resultados de obteve depois de meses de muito foco. Recentemente, ela também contou quantos quilos perdeu desde o início do processo (confira quantos quilos Jojo perdeu).