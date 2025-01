João Silva quer retorno de Neymar ao Santos o quanto antes: ‘Ótimo pro futebol brasileiro’

Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador João Silva comenta possibilidade de retorno de Neymar ao Santos, de quem é muito amigo, ainda este ano

Apaixonado por futebol, o são-paulino João Silva (20) emocionou seus seguidores ao compartilhar, na última terça-feira, 21, nas redes sociais, um vídeo criado por ele dedicado ao jogador Neymar Jr. (32), de quem é muito amigo. Nas imagens, o filho de Fausto Silva (74) destaca momentos marcantes da carreira e vida pessoal do craque – atualmente astro do Al Hilal e apontado para retornar ao Santos ainda este ano. Em entrevista à CARAS Brasil nesta quarta-feira, 22, o apresentador fala, entre outras coisas, da possibilidade de retorno do atleta à Vila Belmiro ainda este ano. “Seria ótimo pro futebol brasileiro”, aposta.

João Silva está bastante otimista. “Acho que o Neymar voltando para o Santos dá um baile. Ele dá baile ainda no futebol brasileiro. Ele é muito acima da média. Estando bem na parte física, não tenho dúvida que vai ser o melhor jogador do Brasil. Não sei se ele volta agora, mas seria ótimo pro futebol brasileiro”, ressalta. “Por vários quesitos. Primeiro, é a questão de futebol, de elevar o nível do campeonato brasileiro da Copa do Brasil, Libertadores (...) Trazer mais atenção do mundo para o futebol brasileiro. E em termos econômicos também, acho que só vem para contribuir”, continua.

Fã declarado do Santos Futebol Clube, Faustão mantém um vínculo profundo com o time da Baixada Santista, e João relembra momento marcante com o pai envolvendo o time de coração do veterano. Foi em 22 de junho de 2011, quando o Peixe venceu o Peñarol por 3 a 1, e conquistava a América pela terceira vez.

“Minha maior lembrança com o Santos foi essa final contra o Peñarol. Eu me lembro de estar assistindo – tinha um telão grande em casa – à noite, eu com sono, mas querendo estar com ele (seu pai) assistindo. Acho que só nós dois estávamos ali, na sala. Então, foi um momento muito especial: a alegria dele e a vitória do Santos. Essa é, talvez, a maior memória”, fala.

'GRANDE PAIXÃO DA VIDA'

João é “são-paulino roxo”, como ele mesmo diz, e não seguiu os passos do pai famoso. “É até engraçado, porque eu tenho um primo que é muito são-paulino, que me influenciou, tem a minha avó, a mãe da minha mãe, que é são-paulina também. E acho que o fato do meu pai ser muito amigo do Muricy Ramalho, que era técnico na época (...) E essa amizade próxima (...) Meu pai sempre torceu pelos amigos. Então, foi me levando para o São Paulo. O Morumbi perto de casa; acho que tudo meio que colaborou para eu ter virado torcedor do São Paulo. Enfim, virou uma grande paixão da vida”, conta.

Questionado sobre qual seria a reação de Fausto Silva com a volta de Neymar para o Santos, João responde: “Acho que o meu pai ficaria feliz da vida. Acho que todos os santistas vêm sofrendo nos últimos anos. Enfim, esperar aí para ver se vai concretizar”.

O apresentador confessa ainda que não se lembra quando decidiu que seria torcedor do São Paulo. “Desde que me conheço por gente, sempre fui são-paulino. Então, não teve esse momento de decisão. Meu irmão teve essa mudança. Ele era santista, depois consegui convencê-lo, ainda bem pequeno, a virar são-paulino. E hoje, a gente vai nos jogos juntos. Enfim, consegui trazer ele para o meu lado (risos)”, revela.

Profundo conhecedor do futebol, João fala sobre essa forte ligação com o esporte. “Acho que o futebol sempre teve presente em casa, até pela relação do meu pai com os jogadores de futebol, com os técnicos (...) Por eles estarem em casa sempre. Também em relação a jogar bola no colégio com os amigos, ao videogame de futebol que sempre fui adepto e fã, enfim. E essas figuras que sempre tiveram em casa – os meus amigos piravam. O Rogério em casa com outros craques, como Rivelino e Zico. Sempre frequentaram minha casa, e acho que isso me envolveu muito. Meu pai foi repórter de campo também, então tem as histórias”, salienta.

DESEJOS PARA 2025

O ano de 2025 está apenas começando e João Silva tem desejos especiais para os próximos meses. “Quero me consolidar cada vez mais na televisão, quero me desafiar mais, e acho que estou nessa fase da vida, de consolidação. Tenho que focar nisso. E da parte pessoal, quero cada vez mais poder curtir a minha vida com meus amigos, com minha família, quero poder equilibrar a vida pessoal com a profissional; porque acaba que a minha vida profissional é uma coisa que me deixa muito feliz, me deixa alegre, é algo que eu amo fazer. Então, acaba que a gente foca muito nisso”, finaliza o apresentador da Band.

VOLTA DE NEYMAR PARA O SANTOS

Na tarde do último domingo, 19, Neymar Jr. aceitou a proposta do Santos Futebol Clube — time no qual começou a carreira como jogador — para retornar ao clube. Agora só falta a rescisão oficial do contrato com o Al Hilal.

Com um vínculo válido até meados de 2025 e um montante de cerca de 65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 400 milhões) pendente a receber, o jogador de futebol busca uma solução que o permita se desligar do clube saudita sem abdicar da quantia devida, mas já revelou que está disposto a abrir mão da quantia bilionária para voltar ao Santos.

