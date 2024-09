João Silva encara desafio de unir TV e digital em nova fase: 'Focado nisso'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Silva reflete sobre o 'grande dilema da TV' e explica como pretende atrair web e telespectadores para seu programa

No comando das noites de domingo da Band, João Silva (20) encara um novo desafio com o Programa do João. Determinado à trazer frescor e novidades para a TV, o herdeiro de Fausto Silva (74) assegura estar focado em unir a audiência do digital e da televisão com a fase atual de sua atração.

"Estou focado nisso, atingir repercussão nas redes sociais e alcançar o máximo de pessoas, mesmo que sejam pessoas que não assistam ao programa inteiro", afirma João Silva , em entrevista à CARAS Brasil. "É o grande dilema da televisão: Conseguir trazer conteúdos novos e uma nova audiência sem perder o que você tem."

O apresentador assumiu o novo horário há uma semana, no dia 15 de setembro. O programa promete trazer releituras de quadros e atrações clássicas da TV, além de propor atividades diferentes para seus convidados —e gravações externas inovadoras, fugindo do tradicional auditório.

João afirma que tem estudado sobre o assunto para entender mais sobre a internet e seu público, já que, apesar de ser bastante jovem, cresceu no ambiente da TV. Ele diz que a chave será fazer conteúdos que predam o público pela 1h30 de exibição do programa, mas que também rendam cortes e repercutam nas redes sociais.

"A minha audiência não é só quem está assistindo à televisão. Se você assistir 30 segundos do meu programa, já é audiência. É preciso pensar nisso, conteúdos que vão ganhar engajamento e alcance nas redes sociais e entreter o público da televisão."

A grande questão é entender como alcançar esse caminho. "De certa forma, pegar convidados que estão nos dois mundos é mais fácil. Muitas vezes pessoas que são muito conhecidas na internet, precisam ser apresentadas para o público mais velho, e vice-versa."

"É saber como levar essa pessoa e apresentar ela para o novo público. É uma questão de pensar o que fazer com os convidados. Quero ter alguma ação com eles. Mas é teste, a televisão é isso", completa o apresentador.

