Em encontro raro, João Guilherme e Virginia Fonseca arrasam na dancinha

Nesta quarta-feira, 17, João Guilherme teve um encontro raro com a cunhada Virginia Fonseca, que é esposa de Zé Felipe. O momento de descontração aconteceu nos bastidores da gravação do programa Sabadou Com Virginia, que é exibido pelo SBT.

Em sua conta no Instagram, João Guilherme compartilhou um vídeo em que aparece dançando ao lado da influencer. Com uma roupa prata toda brilhante, Virginia arrasou na coreografia.

"A gente se encontra a cada x milhões de anos, mas sempre tem dancinha", escreveu João na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Ela dançando outra musica sem ser do Zé, que fofos. Lindos, super fã de vocês", escreveu uma internauta.

O cantor Leonardo formou um verdadeiro clã. Ele é pai de Pedro Leonardo, de 37 anos, do relacionamento com Maria Aparecida Dantas, Monyque Costa, de 32, com Sandra Costa, Jéssica Beatriz, de 30, com Priscila Beatriz, Zé Felipe, de 26 anos, fruto do relacionamento com Poliana Rocha, Matheus Vargas, também de 26 anos, com Liz Vargas, e João Guilherme, de 22, com Naira Ávilla.

Família

A influenciadora Virginia Fonseca usou seu perfil no Instagram para compartilhar fotos inéditas de um ensaio fotográfico que realizou na Fazenda Talismã, propriedade de seu sogro, o cantor sertanejo Leonardo. Nas imagens, ela aparece ao lado do marido, Zé Felipe, de 26 anos, e das filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um aninho.

Na legenda da publicação, ela mandou um recado para José Leonardo, que nascerá ainda este ano.: "Vem, José Leonardo! Sua família te espera com muito amor. Suas irmãs estão empolgadas com sua vinda e tenho certeza que vocês irão se divertir muito juntos. Que Deus abençoe sempre e nos dê muita saúde, amém".

"Não é sobre dinheiro, é sobre o amor. Deus abençoe essa família", disse uma. "Parece cena de novela, gente", disse outra. "Deus abençoe sempre. Que família linda, daqui uns meses vai ter um rapazinho correndo na fazenda junto com Marias", escreveu outra.