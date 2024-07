João Guilherme revela o sonho de ser pai e diz que já se sente pronto

João Guilherme participou do programa Sabadou, do SBT, e comentou sobre o seu desejo de ser pai, afirmando ainda que já se sente pronto para ter filhos

João Guilherme participou do programa Sabadou, apresentado por Virginia Fonseca no SBT, e comentou sobre o seu grande sonho de ser pai. O artista de 22 anos falou ainda que deseja realizar esse desejo ainda jovem.

"Eu morro de vontade de ter filho. Juro, principalmente porque eu sempre quis ser pai jovem. Até porque eu amo criança, amo cuidar e poder educar alguém, eu acho isso muito valioso. Claro que é uma gigantesca responsabilidade, mas eu gosto", disse ele.

Em seguida, o filho de Leonardo afirmou que deseja ter filhos com uma parceira que compartilhe dos mesmos valores. "Isso é muito importante, eu nunca iria querer ter um filho com alguém que não fosse a mulher que eu queria que estivesse do meu lado para criar esses filhos, juntos. Alguém que eu confiasse que essa mulher pudesse educar muito bem o meu filho, sabe? Seja então uma mulher que eu acho muito educada, que compartilhe valores parecidos", explicou.

Para finalizar, João Guilherme, que tem sido visto frequentemente com Bruna Marquezine, afirmou que já se sente pronto para dar esse passo. "Acho que a partir do momento que a pessoa que eu amo quiser, estiver pronta para isso, até porque não sou eu quem vai carregar essas crianças, eu estou pronto", concluiu.

Tatuagens

O filho caçula de Leonardo, João Guilherme, fez chover elogios nas redes sociais ao compartilhar alguns cliques conceituais. Nas imagens, o artista apareceu sem camisa exibindo as tatuagens que tem pelo corpo.

"Outros retratos... Também bacanas", escreveu o artista. No total, João Guilherme deixou à mostra 13 gravuras que tem desenhadas no abdômen, braços, ombros e costas. Como look do ensaio improvisado, o ator usou uma calça jeans de cintura baixa e acessórios como brincos diferentões e três colares prateados.

Nos comentários, os admiradores não economizaram nas palavras para elogiar João Gui: "Eita, meu Deus, que gato!", escreveu um fã do artista. 'A cada dia você fica mais lindo. Como pode?", escreveu o outro. "Eu me casaria facilmente com você", brincou uma admiradora.