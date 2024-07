Filha de Leonardo sai em defesa do irmão, João Guilherme: 'Problemático'

Filha do cantor Leonardo, Monyque Isabella se pronunciou após o irmão, João Guilherme, receber críticas nas redes sociais

Irmã de João Guilherme e filha do cantor Leonardo, Monyque Isabella Costa não deixou passar batido um comentário nas redes sociais a respeito do ator. Nos últimos dias, o artista sertanejo comemorou a chegada de seus 61 anos junto com a família na Fazenda Talismã, mas nem todos os herdeiros puderam comparecer.

Após publicarem os registros da celebração, internautas notaram a ausência de João Guilherme e Jéssica Beatriz Costa, outra filha de Leonardo, na festa. O ator, no entanto, explicou que não esteve presente no aniversário do pai por compromissos de trabalho, uma vez que ele está na Espanha.

Jéssica, por sua vez, também se pronunciou e esclareceu que está fora do Brasil. Apesar das justificativas, a ausência dos dois herdeiros do aniversariante seguiu sendo comentada em uma foto de Leonardo ao lado dos demais filhos, Monyque Isabella, Pedro Leonardo, Zé Felipe e Matheus Vargas.

"Faltou a Jéssica e o problemático da família, João Guilherme", disparou uma internauta nos comentários do clique. Monyque, então, fez questão de responder e rebateu o comentário desnecessário a respeito de seu irmão: "Problemática é você", declarou a filha de Leonardo.

Vale lembrar que Monyque Isabella é a filha mais discreta do cantor sertanejo. Diferente dos irmãos, ela não seguiu a carreira artística e faz raras aparições na internet.

Irmã de João Guilherme rebate crítica - Foto: Reprodução / Instagram

Zé Felipe homenageia Leonardo em aniversário

Nesta quinta-feira, 25, Leonardo está completando 61 anos de vida. A comemoração já aconteceu na última quarta-feira, 24, com uma festa temática de Arraiá, com direito a muitas brincadeiras e comidas típicas.

Em sua conta no Instagram, Zé Felipe relembrou uma foto antiga em que aparece ao lado do pai e se declarou na legenda. "Gato, se eu pudesse descrever você em três palavras seriam amor, generosidade e alegria. Mas ainda assim faltariam muitas mais. Você é e sempre será um espelho para mim, meu companheiro, amigo, o melhor pai que eu poderia ter. Desejo felicidade e muita saúde na sua vida! Nós te amamos! Obrigado por ser o melhor pai e vovô do mundo. Feliz Aniversário, pai", escreveu ele.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de comentários, mas o aniversário do cantor ficou em segundo plano. Os fãs notaram apenas a intensa semelhança entre Zé Felipe e a filha Maria Flor, de um ano. Além dela, ele e a esposa Virginia Fonseca são pais de Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, que deve nascer no próximo mês; confira detalhes!