João Gomes se emociona ao falar de paternidade: ‘Conhecendo o lado melhor da vida’

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor João Gomes também celebra o convite para participar do novo DVD do Timbalada, gravado no domingo, 19, em Salvador

Considerado o Rei do Piseiro, o cantor e compositor João Gomes (23) celebrou o convite para participar do novo DVD do Timbalada, gravado no último domingo, 19, no Candyall Guetho Square, em Salvador. Em entrevista à CARAS Brasil – que desembarcou na capital da Bahia à convite do grupo de percussão que surgiu no começo dos anos 1990 sob o comando de Carlinhos Brown (62) – o pernambucano também fala de paternidade. Ele é pai do pequeno Jorge, que completou 1 ano no dia 16 de janeiro. O menino é fruto do casamento com Ary Mirelle (22). “Conhecendo o lado melhor da vida”, ressalta.

Minutos antes de subir ao palco e com os braços pintados com as famosas e tradicionais artes corporais do Timbalada, João destaca o momento especial. “Cresci em Petrolina, e lá tem a TV São Francisco, que é (afiliada) da TV Bahia. E aí, a gente assistia muito as coisas daqui; muita coisa daqui de Salvador era entregue pra gente. Então, por exemplo, quando eu sintonizo nesse canal, eu fico: Meu Deus, isso é tão pertinho de mim, não é uma coisa distante. E na primeira vez que vim para cá, falei: Meu Deus, estou sendo pintado, que nem eu via na televisão”, relembra.

“Hoje, estou aqui cantando com essa turma. A gente desceu o gueto, pro meio da galera, na primeira vez que eu vim. Então, para mim, está sendo uma experiência muito marcante estar aqui com esses timbaleiros”, diz o cantor, acrescentando que participou, pela primeira vez, dos ensaios para o DVD em 2023. “E agora, (saindo) o DVD, quem diria. Só felicidade, só agradecer a Deus em entregar o nosso coração para esse público”, confessa o artista.

PATERNIDADE

Curtindo a parternidade pela primeira vez, João Gomes fala da experiência única. “Acho que mudou muito a minha rotina, o jeito de viver, o jeito de fazer as coisas (...) Ele tem o tempo dele, a gente sabe que ele tem o tempo dele. Então, até na hora (da festa do) aniversário, talvez, não fosse o tempo dele. Ele ficou observando tudo, aquele mundo de gente, aquele mundo de informação. E a gente: Meu Deus, ali é meu rapaz crescendo. E, poxa, ele está me fazendo conhecer o lado melhor da vida”, finaliza.

O pernambucano e a influenciadora digital Ary Mirelle estão juntos desde 2022 e se casaram em outubro do ano passado. Jorge é o único filho do casal.

UNIVERSO TIMBALADA

Com ingressos esgotados, a gravação do DVD Universo Timbalada reuniu grandes nomes da música brasileira. Além de João Gomes, teve Jota.pê e Jorge Vercillo (56) – que ficou responsável por gravar uma das novidades da banda, a música Benfazejo. Também fizeram parte do projeto o grupo Afrocidade e o cantor Alee, ambos de Camaçari, terra natal do vocalista de Denny Denan (41) e berço de suas primeiras inspirações musicais.

O show foi uma verdadeira celebração da cultura baiana. Visivelmente emocionado com a grandiosidade do evento, Denny afirmou, ao lado de Buja Ferreira (40): “Estamos vivendo um momento único, onde a Timbalada renova a sua energia e, ao mesmo tempo, mantém viva a essência que conquistou o mundo. A música baiana é nossa raiz, e vamos levar essa magia para onde quer que formos”.

