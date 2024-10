Jheny Santucci rebate comentário sobre aparência 'bagunçada': 'Eu sou real'

Namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci desabafou após uma internauta questionar o motivo de sua aparência 'bagunçada' na internet

A influenciadora digital Jheny Santucci usou as redes sociais para fazer um breve desabafo após se deparar com uma onda de críticas a respeito de sua aparência. Por meio de seus stories no Instagram, a namorada do ator Arthur Aguiar revelou que passou a receber mensagens questionando o motivo de aparecer 'bagunçada' em vídeos publicados na web.

Sem paciência, Jheny mostrou o recado recebido e fez questão de responder. De acordo com a influenciadora, ela não mostra na internet algo que não é. "Porque eu quero, que saco eu apareço do jeito que estou", iniciou.

"Arrumada, bonita descabelada, feia, bem vestida, mal vestida, do jeito que eu quiser e tiver no momento... Não gosta? Segue eu por que? Tem tanta mulher que só posta maravilhosa e arrumada todos os dias vai seguir elas. Eu sou real aqui do mesmo jeito que vocês são…", continuou ela.

"O problema é que vocês gostam de se iludir com a internet e por isso estamos com tantas mulheres com baixa autoestima, porque vivem se comparando com as deusas daqui. Acorda povo! Zero paciência pra gente doida", finalizou a companheira de Arthur Aguiar.

Momentos depois, Jheny publicou fotos onde aparece arrumada e deixou um recado aos 'haters de plantão'. "Produzida no feed e descabelada nos stories sim", escreveu a influenciadora digital.

Jheny Santucci rebate críticas - Reprodução/Instagram

