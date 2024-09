Alanis Guillen surpreende ao revelar uso de esperma de salmão nos lábios

Você usaria? Alanis Guillen choca ao revelar segredo de beleza e compartilha benefícios do uso do esperma de salmão nos lábios

No último domingo, 8, Alanis Guillen deixou todos de queixo caído ao revelar um truque de beleza inusitado durante sua participação no 'Domingão com Huck', na Globo. Enquanto conversava sobre sua rotina de cuidados com a pele, a atriz revelou que usa um produto à base de esperma de salmão para manter os lábios sempre hidratados.

Durante uma conversa descontraída com outros convidados do programa, a atriz que interpretou Juma em ‘Pantanal’ revelou um truque de beleza tão incomum que nem a onça usaria. Tudo começou quando eles falavam sobre manias inusitadas, e um amigo entregou o segredo da artista: 'Ela é a rainha do skincare', disse Gabz.

Na sequência, Gabz confirmou que a atriz é adepta de um produto de beleza muito utilizado no exterior, mas pouco convencional no Brasil: um hidratante à base de esperma de salmão. Alanis, que está prestes a estrear na novela 'Mania de Você', não evitou o assunto e, além de confirmar o uso do produto inusitado, revelou que a recomendação veio de sua dermatologista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stratosfera Comunicação (@stratosferacom)

Apesar de deixar muitos dos convidados de queixo caído, Alanis recebeu o apoio de Lívia Andrade: “Eu já te falei, Luciano, é muito bom”, a atriz e apresentadora entregou que é adepta do tratamento diferentão. Vale destacar que outras celebridades já revelaram o uso do esperma de salmão, como Jennifer Aniston e Carlinhos Maia.

Inclusive, durante uma entrevista, a eterna Rachel Green de Friends contou que também ficou em choque ao descobrir o tratamento, indicado por uma esteticista para estimular o rejuvenescimento da pele: "Primeiro eu disse: 'Você está falando sério? Onde eu vou encontrar esperma de salmão?”, disse a loira, que acabou aderindo ao produto.

Alanis Guillen celebrou sucesso de Juma:

A atriz Alanis Guillen aproveitou os últimos dias de 2022 para agradecer pelo ano que teve, por meio das redes sociais. Em uma postagem no Instagram, Alanis, que deu vida a sua primeira protagonista de uma novela com a personagem de Juma no remake de Pantanal, celebrou o sucesso da novela e comemorou suas conquistas como artista.

“Juma me transbordou. Evoquei lugares em mim até então desconhecidos. Agucei os sentidos para ouvir as entranhas. Estava lá. Ofício de devoção e sacrifício - no melhor sentido dessas palavras. Atravessamos mundos e corpos. Deixamos muitas coisas em segundo plano para viver uma aventura que não é só nossa”, Alanis comemorou.