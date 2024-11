Jennifer Garner emociona ao lamentar morte de cachorrinha

A atriz Jennifer Garner emocionou os seus seguidores nas redes sociais ao se despedir de Birdie, sua cachorrinha de estimação

Nesta quinta-feira, 28, Jennifer Garner usou a sua conta no Instagram para dar uma triste notícia aos fãs. A atriz lamentou a morte de Birdie, sua cachorrinha de estimação.

Na rede social, a famosa compartilhou diversos registros ao lado do animalzinho e se declarou. "É difícil saber como escrever isso – parece insano, dado o mundo em que vivemos, lamentar a perda de um animal de estimação, mas, como compartilhamos a Birdie com todos vocês, parece justo informar sobre seu falecimento. Na quinta-feira, Birdie nos disse que não estava se sentindo bem (uma amante da comida, Birdie nunca perdia uma refeição). Fomos surpreendidos ao descobrir que, não apenas ela estava muito doente, mas estava no final da sua vida", começou ela.

Em seguida, Jennifer relatou como foram os últimos momentos de Birdie. "O veterinário nos contou que os cães costumam esperar até que sua pessoa volte para casa da faculdade, e acreditamos que a Birdie fez exatamente isso, para que pudéssemos acariciar suas orelhas macias e agradecer a ela por ser o melhor cachorro do mundo. Birdie adorava ser lida, sempre se envolvia em um Show de Culinária Imaginário, e sabia exatamente como dar às pessoas o que elas precisavam. Ela viveu uma vida feliz e agora está no papel para o qual nasceu: menina anjo. É um presente amar e ser amado por uma criatura como Birdie, a cachorrinha", finalizou.

O último trabalho de Jennifer Garner foi como a Elektra em Deadpool & Wolverine, filme lançado este ano.

Reconciliação?

Ben Affleck e Jennifer Garner foram casados por 13 anos e mantêm uma relação próxima por conta dos três filhos, Violet, de 18 anos, Fin, de 15, e Samuel, de 12. Porém, com o fim do casamento de dois anos do astro de Hollywood com Jennifer Lopez, surgiram especulações se os dois teriam reatado o romance, ainda mais que eles foram vistos juntos um dia depois da cantora formalizar o pedido de divórcio.

Após a confirmação do término com Lopez, os rumores dizem que Jennifer Garner estaria insatisfeita com seu relacionamento com John Miller. A especulação alimentou a ideia de que Garner estaria considerando uma reconciliação com o ex-marido, Ben Affleck. No entanto, segundo informações da revista People, esse não é o caso.

Horas antes de Jennifer Lopez registrar o pedido de divórcio, no dia do segundo aniversário de seu casamento com Affleck, o ator foi visto retornando a Los Angeles acompanhado por Garner. O ex-casal havia levado a filha mais velha para a Universidade de Yale, em Connecticut.

Porém uma fonte garantiu à revista que a atriz está feliz em seu relacionamento atual e não tem a menor intenção de voltar com o ex-marido. “Ela está feliz com o John”, contou e ressaltou que o divorcio entre Ben e Jennifer Lopez não afetou em nada o relacionamento dos dois.

A estrela De repente 30 iniciou seu relacionamento com o empresário em outubro de 2018, logo após o processo de seu divorcio com Affleck. O casal foi visto junto em várias ocasiões nos dois anos seguintes, mas Garner afirmou estar solteira em uma entrevista de março de 2021.

No entanto, em fevereiro de 2023, uma fonte revelou à People que eles haviam retomado a relação. Embora Jennifer e John estejam juntos novamente há mais de um ano, o casal prefere manter seu relacionamento longe dos holofotes.

