Ben Affleck vai voltar com Jennifer Garner? Especulação sobre o romance ganha força

As especulações que Ben Affleck e Jennifer Garner teriam reatado o romance ganharam força após a formalização do pedido de divórcio dele com Jennifer Lopez

Ben Affleck e Jennifer Garner foram casados por 13 anos e mantêm uma relação próxima por conta dos três filhos, Violet, de 18 anos, Fin, de 15, e Samuel, de 12. Porém, com o fim do casamento de dois anos do astro de Hollywood com Jennifer Lopez, surgiram especulações se os dois teriam reatado o romance, ainda mais que eles foram vistos juntos um dia depois da cantora formalizar o pedido de divórcio.

Após a confirmação do término com Lopez, os rumores dizem que Jennifer Garner estaria insatisfeita com seu relacionamento com John Miller. A especulação alimentou a ideia de que Garner estaria considerando uma reconciliação com o ex-marido, Ben Affleck. No entanto, segundo informações da revista People, esse não é o caso.

Horas antes de Jennifer Lopez registrar o pedido de divórcio, no dia do segundo aniversário de seu casamento com Affleck, o ator foi visto retornando a Los Angeles acompanhado por Garner. O ex-casal havia levado a filha mais velha para a Universidade de Yale, em Connecticut.

Porém uma fonte garantiu à revista que a atriz está feliz em seu relacionamento atual e não tem a menor intenção de voltar com o ex-marido. “Ela está feliz com o John”, contou e ressaltou que o divorcio entre Ben e Jennifer Lopez não afetou em nada o relacionamento dos dois.

A estrela ‘De repente 30’ iniciou seu relacionamento com o empresário em outubro de 2018, logo após o processo de seu divorcio com Affleck. O casal foi visto junto em várias ocasiões nos dois anos seguintes, mas Garner afirmou estar solteira em uma entrevista de março de 2021.

No entanto, em fevereiro de 2023, uma fonte revelou à People que eles haviam retomado a relação. Embora Jennifer e John estejam juntos novamente há mais de um ano, o casal prefere manter seu relacionamento longe dos holofotes.

O TMZ destacou ainda que Miller "conhece bem" a situação de co-parentalidade de Garner e Affleck e não se sen ameaçado pela convivência entre o ex-casal. Fontes também ressaltaram que Miller "está muito confiante em seu relacionamento com Jennifer".

Jennifer Lopez revela motivo de sua separação com Ben Affleck

No início da semana, Jennifer Lopez colocou um ponto final nos meses de rumores ao formalizar o pedido de divórcio de Ben Affleck. Agora, a revista People teve acesso aos documentos oficiais da separação, nos quais a cantora detalha as principais razões para o rompimento e toma decisões sobre a divisão de bens do casamento, que durou dois anos. Saiba mais aqui.