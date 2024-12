Jamie Foxx revela pela 1ª vez diagnóstico que o fez ficar meses internado

O ator Jamie Foxx falou pela primeira vez sobre o período em que permaneceu internado no ano passado e revelou o que realmente aconteceu

O ator Jamie Foxxfalou pela primeira vez sobre o período em que permaneceu internado no ano passado. Em seu especial para a Netflix, Jamie Foxx: What Had Happened Was..., ele revelou o que realmente aconteceu e contou que sofreu uma hemorragia cerebral que levou a um derrame.

A complicação com a saúde dele aconteceu em 11 de abril enquanto filmava 'Back In Action' em Atlanta. “Eu estava com uma forte dor de cabeça e pedi uma aspirina para o meu filho. Percebi rapidamente que, quando você está em uma emergência médica, seus filhos não sabem o que fazer”, iniciou o artista, que completou: ”Antes que eu pudesse pegar a aspirina [estala os dedos], desfaleci. Não me lembro de nada nestes 20 dias”.

Foxx explicou que seus amigos o levaram a um médico em Atlanta, que lhe aplicou uma injeção de cortisona e o mandou para casa. No entanto, foi sua irmã, Deidra Dixon, quem percebeu que algo estava errado e disse: "Esse não é o meu irmão".

Segundo o ator, ela decidiu levá-lo ao hospital. “Vocês salvaram minha vida no Piedmont Hospital. Eles me fizeram renascer. Ela não sabia nada sobre o Piedmont Hospital, mas tinha um palpite de que alguns anjos [estavam] lá”, continuou.

Na unidade médica, Foxx disse que um médico revelou a Dixon o que estava acontecendo. "Ele está tendo um sangramento cerebral que levou a um derrame", disse. Ele ainda contou que, se não fosse operado o mais rápido possível, morreria.

“Sua vida não passa diante de seu rosto. Foi estranhamente pacífico. Eu vi o túnel. Não vi a luz. Mas eu estava naquele túnel. Estava quente naquele túnel. Será que estou indo para o lugar errado nessa Po**a? Porque olhei para o fim do túnel e pensei ter visto o demônio", detalhou ele sobre o momento da cirurgia.

Recuperação

O astro revelou que o médico explicou as dificuldades que ele enfrentaria na recuperação, caso sobrevivesse à cirurgia, e que provavelmente teria "o pior ano de sua vida". Durante a recuperação, o ator relatou que sua irmã e sua filha o protegeram. "Não queriam que me vissem mal. E nem eu queria, eu quero que me vejam assim", disse.

Para quem não acompanhou, Jamie ficou quatro meses internado após sofrer um mal súbito durante as gravações de De Volta à Ação, filme em que contracenou com Cameron Diaz. Desde sua internação, ninguém revelou o que ocorreu com o ator, embora sites norte-americanos tenham especulado sobre um possível colapso.

