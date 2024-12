Jade Picon rouba a cena com vestido transparente em evento de moda

A influenciadora digital e atriz Jade Picon chama a atenção com look ousado composto por um vestido branco com transparência e calcinha branca

A influenciadora digital e atriz Jade Picon roubou a cena em São Paulo ao lançar a sua nova collab com o estilista Amir Slama. No evento, que aconteceu nesta terça-feira, 17, a ex-BBB, de 23 anos de idade, apostou em um look chamativo e ousado, composto por um vestido branco com transparência e calcinha branca, totalmente exposta.

Jade Picon - Foto: Rafael Cusato/Brazil News

Desejo de voltar à atuação

Recentemente, Jade Picon surpreendeu os fãs com uma participação especial na novela Mania de Você, da TV Globo. Um ano e meio após Travessia, ela retornou ao horário nobre da emissora contracenando com Gabz e Alanis Guillen. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz, influenciadora digital e ex-BBB fala sobre a experiência e confessa desejo de voltar a fazer novelas. “Seria incrível”, declara.

Na cena, Viola (Gabz) encontra Jade em um evento que está sendo realizado no Violeta. Fã da ex-BBB, Michele (Alanis Guillen) pede para fazer uma selfie e o trio posa para foto. Em seguida, Jade se despede e afirma que precisa ir ao palco. Nesse momento, ela faz uma ação publicitária no folhetim.

“Estar de volta em uma novela, mesmo que em uma participação surpresa, é uma sensação incrível. Fiquei superanimada com essa oportunidade e o que deixou tudo ainda mais especial foi poder celebrar um momento tão importante para Eudora Siàge, em pleno horário nobre ao lado de atrizes tão talentosas”, contou.

Jade ainda revela como foi atuar ao lado de Gabz e Alanis. “Admiro muito o trabalho das duas. Elas são supertalentosas e generosas, o que fez com que tudo fluísse de maneira leve e divertida. A energia no set era ótima, e foi muito fácil me conectar com elas. Também tivemos as brand lovers e representantes de Eudora Siàge presentes, o que tornou o momento uma verdadeira festa”, ressaltou. Saiba mais!

