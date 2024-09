Jade Picon desabafa sobre dor do luto após morte da avó: 'O mundo não para'

A atriz Jade Picon, que perdeu as duas avós em um curto período, fez uma forte reflexão sobre o luto e contou como está aprendendo a lidar

A influenciadora digital e atriz Jade Picon usou as redes sociais para desabafar com o público a respeito do momento delicado que está enfrentando em sua vida pessoal. Ela, que recentemente perdeu a avó paterna, contou ao público que a avó materna, Odete, faleceu na terça-feira, 17.

Após realizar uma homenagem, Jade compartilhou uma sequência de vídeos em seus stories no Instagram refletindo sobre a dor do luto. Ao longo do relato, a ex-participante do BBB 22, da TV Globo, contou que nunca havia perdido pessoas tão próximas até então.

"Gente, dia triste por aqui. Cara, 2024 tá... olha tá muito bom, mas tá muito difícil também. Muito doido, está acontecendo coisas que eu não tenho repertório para lidar, não sei como responder. Eu nunca tinha passado, lidado, com pessoas que eu amo partindo. E esse ano, em um período muito curto de tempo se foram duas. Mas é isso, aprender, viver, saber que faz parte", iniciou ela.

Em seguida, apesar da tristeza inevitável, Jade Picon contou aos seguidores que sempre ressaltou o quanto amava as duas avós. "Mas, eu tô bem. Já chorei tudo que eu tinha pra chorar, dá pra ver pela minha cara. E eu gosto de compartilhar essas coisas com vocês. Tô aprendendo a lidar com o luto, acho que como tudo na vida não tem fórmula secreta, mágica", declarou.

"Sabe quando você quer tacar tudo para cima? Quer só um colinho, sabe? Outra coisa que eu aprendi em 2024: o mundo não para. Pode cair um meteoro na sua vida pessoal, o mundo não para. E isso é difícil de administrar. O que fica comigo são as memórias boas, as saudades e realizar meus sonhos do jeito que as duas gostariam que eu fizesse", finalizou Jade.

Jade Picon lamenta morte da avó - Reprodução / Instagram

Léo Picon lamenta morte da avó

O influenciador digital e empresário Léo Picon, irmão de Jade Picon, também usou as redes sociais na terça-feira, 17, para homenagear a avó. Em seus stories no Instagram, o famoso resgatou uma foto ao lado da idosa e lamentou sua partida.

"Tento encarar com naturalidade a morte de uma vida bem vivida. Celebrar a vida enquanto ela está aqui e quando ela parte para o seu próximo estágio. Mês passado estávamos conversando e dando risadas. Reconheço a saudade como um sinal de toda bondade que a pessoa fez por mim. Guardo comigo todas as lembranças boas e ensinamentos que farão a pessoa viver sempre em minha vida", escreveu Léo Picon.