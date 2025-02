A influencer Jade Magalhães atualiza os seguidores sobre o crescimento de Serena, de um mês, filha com o cantor Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães, de 31 anos, decidiu atualizar os seus mais de dois mihões de seguidores em seu perfil no Instagram, sobre o crescimento da filha, Serena, de um mês. A esposa do cantor sertanejo Luan Santana, de 33, foi com a pequena à pediatra nesta terça-feira, 4.

"Fiquei sumida, mas aos poucos vou voltar aqui para ir falando com vocês do meu dia a dia e da minha nova fase, tem muita coisa acontecendo por aqui. Hoje, inclusive, a gente foi na pediatra, e a Serena está assim, uma bezerrinha crescendo, a coisa mais linda, mais saudável do mundo", revelou Jade.

E contou sobre o primeiro furo na orelha da filha: "Hoje também a gente furou a orelhinha dela, coisa mais fofa, com o furinho na orelha e com brinquinho agora".

Na última terça-feira, 28, Luan Santana publicou uma série de imagens com a filha Serena para comemorar o seu primeiro mês de vida. Nas imagens em questão o cantor aparece ninando a bebê em seu colo e fazendo carinhos na cabeça da primogênita ao lado da amada.

"Um mês do nosso presente do Senhor", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, fãs e colegas comemoraram os primeiros 30 dias de vida da pequena - que foi apelidada de Meteora devido ao grande hit do cantor, Meteoro. "Lindo te ver realizando um sonho, sendo pai", escreveu uma fã do artista. Confira!

