Agatha Moreira ganha festa na praia e se surpreende com bolo

A atriz de Mania de Você, da Globo, Agatha Moreira celebra o seu aniversário na praia nesta segunda-feira, 20, após completar 33 anos no domingo, 19

A atriz Agatha Moreira completou 33 anos neste domingo, 19, mas foi nesta segunda-feira, 20, que a estrela de Mania de Você, da Globo, foi supreendida com uma festa de aniversário organizadada pelos seus amigos em um paraia do Rio de Janiero. Na celebração, estavam os atores Igor Cosso, Nathalia Dill e Marina Moschen, a influenciadora e ex-BBBBruna Griphao, e a atriz e cantora Yara Charry.

De biquíni preto, Agatha ainda jogou futevôlei com o namorado, o ator Rodrigo Simas, e se surpreendeu ao ganhar um bolo personalizado com uma mensagem decorativa: "Parabéns, Agatinha. A gente ama safada. Sorte nossa te ter!", constou a mensagem.

Na novela das 9, Mania de Você, Agatha interpreta Luma. Ela e Simas estão juntos desde 2018 e são frequentemente vistos juntos na praia, seja para praticar esportes ou para relaxar.

Confira, abaixo, imagens do bolo e da comemoração:

Agatha Moreira ganha bolo com mensagem divertida - Foto: Reprodução/Instagram

Aniversariante, Agatha Moreira ganha festinha de amigos na praia - Foto: Reprodução/Instagram

Agatha Moreira revela se pretende ter filhos com Rodrigo Simas

Agatha Moreira e Rodrigo Simas são um dos casais mais queridos do mundo dos famosos. Eles se conheceram em 2012, mas a amizade só virou namoro em 2018.

Recentemente a atriz comentou sobre o relacionamento em entrevista ao gshow: "O respeito não é maior ou menor de acordo com o nome que se dá a uma relação. No começo do nosso namoro, estávamos ainda nos entendendo, naquela fase em que muita coisa é novidade. Antes de nós mesmos definirmos o que estávamos vivendo, as pessoas já pediam um nome para a relação. E eu fui honesta, dizendo que ainda não haviam rótulos", disse. Confira detalhes!

