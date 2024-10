Ivete Sangalo responde se sente ciúmes do filho e garante que será a 'melhor sogra'

Em entrevista recente, Ivete Sangalo confessou se sente ciúmes do filho, Marcelo, e demonstrou orgulho de seu talento na música

Em entrevista à imprensa na última sexta-feira, 11, Ivete Sangalo revelou se sente ciúmes do primogênito, Marcelo Sangalo Cady, fruto do relacionamento com Daniel Cady. O herdeiro completou 15 anos recentemente e, muitas vezes, acompanha a mãe nos shows.

“Já ouvi vários gritos e eu tô aqui pra jogo, vou ser a melhor sogra”, brincou a cantora, que esteve presente em um evento de Halloween na sexta-feira, 11. E sobre ser uma mãe ciumenta, a artista garantiu que não sente isso do filho mais velho. “Que ciúmes, nunca”, disse ela aos repórteres.

Ainda durante a entrevista, Ivete rasgou elogios a Marcelo no universo da música. O jovem, cada vez mais, tem mostrado seu talento como percussionista, além de frequentemente estar com a cantora nos shows.

“Desde que Marcelo começou a tocar comigo as perguntas vieram sobre o talento dele, que é inegável. Eu fico orgulhosíssima, torcendo para que ele cada vez mais produza, porque ele é muito sagaz produzindo, é compositor, é multi-instrumentista”, pontuou, orgulhosa.

Embora esteja animada com o talento artístico do filho, a famosa afirmou que dará apoio a qualquer escolha que ele fizer, seja no meio musical ou em outra área. “Eu digo a ele que o que ele fizer na vida dele, não importa se for música ou qualquer outra profissão que queira seguir, qualquer caminho, eu estarei ao lado dele aplaudindo”, ressaltou Ivete Sangalo, que também é mãe das gêmeas Marina e Helena, de 6 anos de idade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ivete Sangalo celebra o aniversário de 15 anos do filho, Marcelo

No último dia 2, Ivete Sangalo celebrou a chegada dos 15 anos de seu primogênito, Marcelo SangaloCady, fruto de seu relacionamento com Daniel Cady. Em suas redes sociais, a cantora se emocionou ao fazer uma declaração especial e contou estar “impressionada” com o crescimento e também com as habilidades do filho. Confira!