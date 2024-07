Ivete Sangalo é surpreendida por noivos em show e faz casamento; veja vídeo

Na noite deste sábado, 19, Ivete Sangalo viralizou ao promover um casamento durante seu show em Brasília. Veja como foi o momento!

Na noite deste sábado, 19, Ivete Sangalo viralizou ao promover um casamento durante seu show em Brasília. A baiana se surpreendeu ao ver dois recém-casados que estavam na plateia, os convidou para subirem ao palco e fez votos bem diferentes dos tradicionais.

De acordo com informações do portal G1, Wandir e Giovanna se casaram no sábado, durante o dia. Após o evento, decidiram fazer o "after" no show da cantora e foram com a mesma roupa do casamento. Por isso, estavam usando vestido branco e gravata.

A cantora convidou os dois para subirem ao palco e recitou os votos. "Vamos fazer o casamento de vocês?", perguntou a cantora para o casal. Em seguida, falou: "Você aceita essa mulher, para você cuidar dos meninos de noite, para você trocar uma fralda, para você fazer a comida e lavar os pratos, para você deixar ela malhar, ir na manicure, fazer unha e cabelo? Ela que vai sair para jogar futebol com as amigas e você cuidar da casa".

"Você aceita essa mulher com essa pressão toda?", quis saber a famosa. O noivo, por sua vez, respondeu que "sim". Em seguida, foi a vez de Giovanna responde se aceita oficializar a união. "Você aceita casar com Wandir, sabendo que você pode cair na esbórnia o dia que você quiser? Deixar o Wandir passar suas roupas, fazer seus looks, para você chegar em casa já estar tudo pronto, com o ring light e o celular no lugar para você bater a foto?".

"Você aceita esse homem para sempre?", quis saber Ivete, que ouviu o "sim" da noiva. Em seguida, os declarou "marido e mulher" e pediu que a banda tocasse a tradicional marcha nupcial, mas com um toque de pagode baiano.

