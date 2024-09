Isis Valverde posa na frente do espelho e exibe anel de noivado luxuoso

A atriz Isis Valverde compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparece na frente do espelho e exibiu seu anel de noivado luxuoso

Em suas redes sociais, Isis Valverde sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 28 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 3, a atriz publicou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece na frente do espelho para mostrar o look escolhido para uma festa de aniversário. "Visitando o armário, reutilizando as roupas. Vestidinho básico, bem antigo, que ainda é utilizado. Se não, já teria ido para um bazar, para fazer essa moda circular", disse ela.

Porém, o que chamou mesmo a atenção foi o anel de noivado usado por Isis. De acordo com o Portal Leo Dias, a joia é avaliada em R$ 500 mil. Atualmente, a artista está noiva de Marcus Buaiz. O empresário já foi casado com Wanessa Camargo.

Maternidade

Isis Valverde participou do programa Sábia Ignorância, no GNT. Durante a entrevista, a atriz refletiu sobre a maternidade e compartilhou um momento de vulnerabilidade ao admitir que só compreendeu o verdadeiro amor de mãe quando seu filho, Rael Valverde, completou oito meses de vida.

Enquanto conversava sobre a chegada do pequeno, que tem cinco anos, Isis relembrou sua luta contra a depressão pós-parto: “Com três meses, a minha vida começou a ficar cinza. Chorava do nada, sentada na mesa. Comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada. Foi quando descobri que estava com depressão pós-parto”, disse.

“Foi muito delicado para mim, mas eu saí bem. A minha médica me deu um suporte, eu tomei um negocinho natural que deu para eu sair. Tive um contato bem rápido (com a depressão pós-parto), mas foi bem forte para mim”, contou Isis, que revelou ter tido dificuldades para conhecer e criar uma conexão com o herdeiro.

Isis revelou que sofreu com a pressão externa, especialmente quando as pessoas a questionavam se o filho não era o "amor da vida dela". Isso porque ela enfrentou dificuldades para criar laços e compreender o que realmente era o amor de mãe, algo que só aconteceu depois que o herdeiro expressou sua primeira reação aos oito meses.

“Você olha para criança (faz uma expressão estrábica) e ela nem te olha. Ela chora, faz xixi, aí você pensa: ‘amor da vida? Mas eu não conheço essa pessoa que está aqui. Essa criança, não sei quem é, ela nunca falou comigo. Fiquei com aquilo guardado dentro da caixinha de culpa”, a atriz desabafou sobre seus sentimentos na época.

“Ele, com oito meses, começou a olhar para mim. Fui à academia de manhã cedo, porque tinha esse momento. Cheguei, subi a escada e nesse dia ele olhou para mim e riu. Ele me reconheceu! E foi ali a primeira conexão e tive a certeza que era a melhor coisa do mundo. E é”, ela se derreteu pelo pequeno, que é fruto de um antigo relacionamento com o modelo André Resende.