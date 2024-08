Nascida em Manaus, Isabelle Nogueira lamentou queimadas na Amazônia e refletiu sobre as consequências causadas no ambiente e na saúde da população

Em agosto, Manaus - capital do Amazonas - foi novamente envolta por uma espessa camada de fumaça, consequência das intensas queimadas no Sul do estado e municípios próximos. Apenas nos primeiros dez dias do mês, o Estado contabilizou quase 3 mil focos de incêndio. E quem expressou preocupação com a tragédia ambiental em sua terra natal foi a amazonense Isabelle Nogueira, finalista do BBB 24.

"É devastador ver nossa floresta, nosso pulmão do mundo, ser consumida pelo fogo dessa forma. A situação em Manaus é crítica, e o pior é que as previsões indicam que isso deve piorar nas próximas semanas. Precisamos agir agora para reverter esse cenário", disse a cunhã-poranga ao site Portal Único.

A manauara ainda ressaltou os graves impactos que a fumaça pode causar à saúde. "As queimadas não são apenas uma questão ambiental, mas também uma questão social e de saúde pública. Precisamos conscientizar as pessoas de que a preservação da floresta é vital para todos nós, não só para quem vive aqui. A Amazônia é nossa, mas seu impacto se estende por todo o planeta", destacou Isabelle.

E completou: "Não podemos deixar que a ganância destrua o que é mais precioso para nós e para o mundo. É hora de agirmos, de nos unirmos, e de fazer a diferença. Não podemos deixar que a ganância destrua o que é mais precioso para nós e para o mundo. É hora de agirmos, de nos unirmos, e de fazer a diferença".

