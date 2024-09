Isabel Veloso faz desabafo sobre seu estado de saúde: 'Me machuca muito'

Grávida do primeiro filho, Isabel Veloso fez um desabafo em suas redes sociais e compartilhou seus medos em relação ao seu estado de saúde

Em suas redes sociais, Isabel Veloso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. A influenciadora está grávida de Arthur, seu primeiro filho fruto do relacionamento com Lucas Borbas.

A famosa foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e recebeu uma estimativa de seis meses de vida no início do ano, mas a doença foi controlada com tratamentos paliativos. Em seu Instagram Stories, Isabel falou que mudou de opinião sobre passar por um novo tratamento.

"Não tem mais um tratamento de cura no meu caso. No começo do ano eu tentei meu último tratamento, que foi a imunoterapia, a terapia que me causou neuropatia. Depois do que aconteceu comigo por conta da medicação, eu dizia que nunca mais faria nenhum tipo de tratamento e que se chegasse minha hora, era minha hora (de ir). Mas agora com o Arthur, eu faria tudo de novo", disse ela.

Ela também desabafou sobre seu medo de não ver o filho crescer. "A questão do meu tempo de vida, do meus estado, me machuca muito. Ter que pensar que talvez eu não veja ele crescer o tanto quanto eu gostaria é algo que estou cuidando para não me afetar, para quando ele nascer, eu focar no momento que tenho com ele agora e não no que não vou ter", afirmou.

Lembrança para o filho

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais para dividir com os seguidores um momento íntimo envolvendo seu filho, Arthur. Em cuidados paliativos devido a um câncer, a jovem de 18 anos anunciou a primeira gravidez em agosto deste ano.

Através dos stories de seu Instagram, Isabel revelou que está preparando uma lembrança para o bebê. Ela explicou que decidiu escrever mensagens em um caderno para o filho ler no futuro, uma vez que ela não sabe até quando seu câncer seguirá estável.

De acordo com a influenciadora, os recados para Arthur são escritos desde o dia em que ela descobriu a gestação. "Uma coisa que eu faço desde as minhas quatro semanas de gestação, desde que eu descobri [que estou grávida], eu escrevo [mensagens]. Eu comprei um caderno bem bonitinho e estou escrevendo mensagens para o Arthur antes mesmo de eu descobrir que ele era um menino e tudo mais", iniciou.

"Desde as quatro semanas, eu escrevo coisas para ele para, quando crescer, ver e perceber o quanto ele era e é amado, o quanto ele era e é esperado. Falo muito também sobre o amor de Deus, sobre a vida dele, do quanto que Deus planejou para ele estar aqui hoje", continuou Isabel Veloso.

Em seguida, ela reforçou que a decisão foi uma forma de deixar registrado o quanto o pequeno é amado. "É uma coisa que eu quero deixar para ele. Não sei quanto tempo ainda a minha doença vai continuar estável e eu preciso ser realista com isso, muito realista, na realidade", declarou.

"Então, foi uma forma de eu deixar alguma lembrança para ele olhar e pensar: 'Nossa, eu realmente era e sou muito amado pela minha mãe e pela minha família'. Acho que ele vai ficar muito feliz. Acho que é uma coisa que ele gostaria de ter futuramente, e eu faço isso não só nesse sentido, mas no sentido de que eu quero que ele veja o quanto que ele é amado mesmo, no sentido mais amoroso", concluiu ela.