Isabel Veloso desabafa sobre quem não entende gravidade de sua doença

Isabel Veloso, influencer em estágio terminal, fez um desabafo em suas redes sociais sobre as pessoas que ainda não entendem a gravidade de sua doença

A influencer Isabel Veloso, de 18 anos, sempre compartilha sua rotina nas redes sociais. A jovem foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e em janeiro recebeu dos médicos uma estimativa de seis meses de vida.

Nesta terça-feira, 16, Isabel contou em seu Stories no Instagram que contraiu dor de garganta do marido Lucas Borba e fez um desabafo sobre as pessoas que ainda não entendem a gravidade de sua doença.

"Oi, gente! Vocês acreditam que acordei agora há pouco? Não estou nada bem. Está um sacrifício para falar com vocês por causa da minha garganta. Começo a lacrimejar e dói muito a minha garganta. Eu até tinha uma live, mas vou cancelar porque está muito difícil para eu falar. E tem uma coisa também que, às vezes, as pessoas me questionam por que cancelei... Até por outras vezes que eu fiquei mal e cancelei alguma coisa", começou ela.

Em seguida, Isabel afirmou que nem sempre consegue cumprir seus compromissos. "Quem me procura para divulgar entende isso, mas tem pessoas que me seguem que não entendem. Só que eles esquecem que estão seguindo uma menina que tem uma doença e que tem certas condições. Às vezes não consigo falar muito com vocês ou, às vezes, cancelo alguma coisa justamente por pensar na minha saúde porque quero estar bem para falar com vocês", explicou.

Para concluir, a jovem contou que está com a garganta inchada. "Estou com tantos projetos na minha cabeça, de trazer um conteúdo legal para vocês sobre a maneira que aprendi das coisas da minha vida, falar abertamente com vocês sobre isso, só que às vezes não estou bem e agradeço quem respeita esse tempo porque é muito bom ser respeitado. Estou com a garganta desse tamanho, está uma bola, estou aqui com as minhas gatinhas, estou tomando chá de maracujá, mas estou bem em questão de dores, dos sintomas da doença, estou super bem, graças a Deus. Essa noite tive um pouco de dor na hora de dormir nas pernas, mas não foi aquela dor muito forte. Demorei um pouco para dormir, acordei um pouco à noite, mas consegui dormir. Acho engraçado que quando começa a doer, tenho uma mania que tenho que ficar estalando minhas pernas. Tenho que ficar fazendo isso. Quando estalo minha perna, passa minha dor. Estalo a noite inteira", concluiu.

Isabel Veloso faz um tratamento paliativo com canabidiol para diminuir suas dores. Porém, a substância também ajudou na contenção do crescimento do tumor, o que aumentou a expectativa de vida da moça.

O que é Linfoma de Hodgkin

O linfoma é um tipo de câncer do sangue, similar à leucemia. Porém, enquanto a leucemia se origina na medula óssea, o linfoma se desenvolve no sistema linfático, uma rede de pequenos vasos e gânglios linfáticos, que faz parte tanto do sistema circulatório quanto do sistema imunológico.

Os sintomas incluem dor nos gânglios inflamados, suores noturnos intensos, febre ou calafrios, perda de apetite, perda de peso inexplicável, fadiga ou perda de energia, coceira inexplicável, tosse e dificuldade para respirar ou desconforto no peito e aumento do fígado ou do baço.

O diagnóstico é feito por meio de uma biópsia do gânglio linfático, isto é, a remoção do nódulo comprometido e sua análise no microscópio. Quimioterapia e radioterapia são as formas de tratamento mais comuns.

