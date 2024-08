Isa Scherer desabafa sobre hate nas redes sociais: 'É bizarro'

Isabella Scherer compartilhou um vídeo em suas redes sociais e desabafou sobre a quantidade de hate e comentários maldosos que recebe

Em suas redes sociais, Isabella Scherer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 27, a vencedora do MasterChef desabafou sobre os comentários maldosos sempre que posta um vídeo no TikTok.

"A rede vizinha tem uma concentração muito maior de pessoas mais jovens do que aqui no Instagram. Essas pessoas mais jovens são as que mais falam sobre saúde mental, sobre o quanto não faz bem ficar tanto tempo no celular, de uma vida mais presente, na vida real e tal. Só que lá é muito hate. Eu posto qualquer videozinho que não precisa nem viralizar, já tem hate", começou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, Isa deu exemplo de alguns comentários que recebe. "Uma galera muito sem noção. Fui ler um comentário agora, 'por que ela não consegue chamar massa de macarrão?'. Aí outras 'você já saiu do MasterChef, não precisa ficar cozinhando rápido'. Não faz sentido ser a geração que mais fala sobre saúde mental e ser a rede em que os comentários são os mais tóxicos de todos. É bizarro", disse.

Internação

Recentemente, Isabella Scherer desabafou sobre um momento difícil que viveu após seu filho, Bento, de apenas dois anos, ser internado na Unidade de Terapia Intensiva. Com a alta já recebida, a influenciadora digital e chef de cozinha explicou o que aconteceu e compartilhou o diagnóstico do pequeno em suas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Isa compartilhou um álbum de fotos que mostra momentos do período em que seu filho esteve hospitalizado. Entre os registros, o bebê aparece brincando mesmo em meio ao problema de saúde. Na legenda, a campeã do MasterChef revelou que ele precisou ser internado após uma pneumonia e chegou a passar um dia na UTI.

Além disso, Isabella refletiu sobre os desafios da maternidade e agradeceu o apoio da família após o susto: ““Não tenho psicológico pra ser mãe” - falei isso para o pequeno na sala de emergência segurando o choro. E ele, como sempre, mais sábio e calmo que eu, me lembrou que sou muito forte sim e que tenho sim psicológico para isso”, contou.

“Para minha surpresa, umas horas depois, uma das enfermeiras do PS vira para a gente e fala 'ai que bom que vocês são tranquilos. isso ajuda eles e a gente'. TRANQUILOS? EU? Com certeza, o Bento foi o mais forte e corajoso de todos nós! Tirou sangue sem chorar, colocou acesso numa boa e mostrou para a gente o quão forte esse pequenusculo é!”, ela se declarou.

Por fim, Isabella celebrou a recuperação do herdeiro: “Bentinho teve uma pneumonia, ficamos um dia na UTI e outros no quarto, mas graças a Deus, e toda a equipe que cuidou do nosso Bentinho, ele se recuperou super rápido e já estamos bem e em casa”, ela atualizou e recebeu mensagens de apoio dos seguidores nos comentários.