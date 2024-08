Irmão de Daniel Mastral detalha causa da morte do escritor: ‘Muita tristeza’

Irmão de Daniel Mastral desabafa e revela causa da morte após escritor e teólogo ex-satanista ser encontrado morto aos 57 anos

No último domingo, 4, o escritor e teólogo ex-satanista Marcelo Agostinho Ferreira, mais conhecido como Daniel Mastral, foi encontrado morto aos 57 anos em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Em uma declaração comovente nas redes sociais, seu irmão, Laércio Coutinho, desabafou e revelou a causa da morte.

Segundo o portal Metrópoles, Laércio, que mantém um perfil privado nas redes sociais e evita os holofotes, publicou uma foto ao lado do irmão para anunciar sua morte e desabafar. Além disso, ele confirmou a causa do falecimento do autor, que foi encontrado morto em uma área de mata com um ferimento na cabeça.

“É com muita tristeza que venho a informar que meu irmão Daniel Mastral veio a óbito nesta data por ter se suicidado. Estamos super abalados com essa notícia”, disse o irmão do escritor. Vale mencionar que a declaração vai de encontro com as autoridade, já que de acordo com informações da Polícia Civil, o caso está sendo tratado como suicídio.

Irmão de Daniel Mastral lamenta morte - Foto: Metrópoles

É importante destacar que o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e atua diretamente na prevenção ao suicídio de forma gratuita para todas as pessoas que desejam conversar com sigilo. O atendimento é disponível 24 horas por dia, todos os dias, por telefone, e-mail e chat. Ligue para 188 ou acesse o site www.cvv.org.br .

Quem era Daniel Mastral?

Nascido em 1967 em São Paulo, Daniel Mastral sempre foi apaixonado por literatura e sonhava em se tornar escritor. Após se formar em teologia, começou a atuar em congressos, realizando palestras sobre espiritualidade, história e temas ocultos, que também foram pano de fundo para muitos de seus mais de 30 títulos publicados.

Inclusive, Daniel foi responsável pela famosa trilogia Filhos do Fogo. Junto com sua esposa, Isabela Mastral, ele se dedicou à escrita de outros livros, além de manter um canal no YouTube com quase um milhão de inscritos e se declarar satanista. No entanto, ele enfrentou muitas tragédias em sua vida pessoal, com a morte precoce da esposa e do filho.

“Éramos três. Três vidas que se completavam. Um era suporte do outro. As lembranças que tenho são repletas de risadas, brincadeiras, e também muito amor e respeito. Nos completávamos. Estávamos sempre juntos”, Daniel usava as redes sociais para desabafar sobre a partida de seus familiares; saiba mais sobre o escritor.