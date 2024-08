Irmão de Beatriz volta a trabalhar para ajudar família após problemas financeiros

Contratada pela Globo, Beatriz Reis revelou que está milionária, mas estaria passando por problemas financeiros e recebendo ajuda do irmão; entenda

Recentemente, Beatriz Reis impressionou ao revelar que já superou o prêmio do primeiro lugar do Big Brother Brasil e se tornou milionária. No entanto, segundo a colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, a situação financeira da ex-vendedora não está às mil maravilhas, e ela teria recebido ajuda de seu irmão, Guilherme Reis, para sustentar a família.

Em recente participação no podcast "Podcats", comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães, a eterna Bia do Brás confirmou que já é milionária e que não tem do que reclamar em relação ao dinheiro. De fato, a Globo confirmou que a ex-vendedora foi um sucesso comercial na emissora, o que resultou na renovação de seu contrato de agenciamento.

“Beatriz Reis, a Bia do Brás, assina novo contrato com a Globo e segue sendo agenciada comercialmente de forma exclusiva pela ViU. A ex-BBB já fechou parcerias com nove marcas de diversos segmentos, e agora renova com a Globo seu contrato de representação comercial pra campanhas publicitárias em todas as plataformas”, informaram.

No entanto, segundo a colunista do Metrópoles, Beatriz enfrenta dificuldades financeiras. Embora tenha fechado diversos contratos e ganhado um cachê generoso, ela ainda não recebeu a maior parte do dinheiro, que está previsto para ser pago futuramente. Enquanto isso, seu irmão voltou a trabalhar como motorista de aplicativo para ajudar a família.

Até o momento, a colunista declarou que a assessoria da estrela preferiu não se manifestar sobre o assunto e não negou ou confirmou os rumores. Vale lembrar que durante o confinamento de Beatriz, o irmão deu total apoio a ela e até falou sobre os planos da ex-vendedora para quando deixasse o programa, inclusive, quitar suas dívidas.

“Para falar a verdade, não sei em que valor está essa dívida atualmente. A Bia fez uma escola de teatro, e o dinheiro da barraca de camelô não estava sendo suficiente. A minha mãe passou no cartão de crédito algumas mensalidades. Depois de um tempo, não deu mais para usar o cartão. Tem algumas mensalidades atrasadas”, ele contou.

“Sujou o nome da minha mãe, faz uns cinco anos, e a cada mês estão correndo os juros. A gente tem uma casa que não está terminada. Quando estava perto da metade, a gente teve que parar para ajudar no curso da Bia. Então, provavelmente, quando ela sair,vai querer terminar a casa, fazer tudo certinho, ajudar a gente e dar uma vida melhor para os meus pais”, disse ao Globo.

Beatriz do Brasil vence mais uma vez ao renovar com a Globo:

Mesmo sem levar o prêmio em dinheiro do BBB 24, a participante Beatriz Reis, pode se considerar como uma das grandes vitoriosas da edição. A ex-BBB renovou contrato comercial com a Globo, na última quarta-feira, 31. Em entrevista à CARAS Brasil, ela reforça parceria com a emissora e abre o jogo sobre próximos projetos na carreira.