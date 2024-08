Irmã de Simone Biles ignora polêmica com a mãe e abre álbum de viagem com ginasta

Adria, a irmã de Simone Biles, dividiu com seguidores alguns cliques dos dias que passou em Paris na torcida pela ginasta durante as Olimpíadas

A irmã caçula de Simone Biles, Adria, de 25 anos, compartilhou com seguidores alguns cliques da viagem que fez a Paris, na França, para acompanhar a ginasta, que competiu pelos EUA nas provas de ginastica artística. As fotos fofas das duas vêm após a mãe biológica delas, Shanon, falar com o Daily Mail sobre a relação distante entre ela e os filhos.

"A vida em Paris. Foi a minha viagem a Paris e eu, contra a minha conta bancária", brincou a jovem na publicação. Nas imagens divididas com seguidores, Adria e Simone aparecem curtindo alguns pontos turísticos juntas, como o Rio Sena, onde as duas passearam de barco.

Adria também mostrou que é grande torcedora e fã da irmã, já que em uma das ocasiões, a jovem vestiu a camisa dos EUA para torcer pelo time de ginástica artística.

Vale lembrar que durante os Jogos de Paris, Simone conquistou três medalhas de ouro, na fase geral individual e em grupo, e salto, além de uma medalha de prata no solo artístico, onde ficou atrás da brasileira Rebeca Andrade.

Mãe de Simone Biles aparece na mídia

Na última terça-feira (14), a mãe de Simone e Adria dividiu opiniões ao revela a distância entre ela e as filhas, em especial da filha mais velha. A ginasta foi tirar de Shanon Biles quando tinha três anos, junto dos irmãos, por causa do vício da mulher em drogas.

Anos depois e livre do vício, Shanon falou com o Daily Mail e revelou que tem voltade de se comunicar com Simone, no entanto, sofre com a atitude da filha, a qual parece não ter o desejo:

"Eu ainda falo um pouco com Adria, mais do que já falei com Simone. Eu diria para elas me perdorem, pediria para que não julguem meu passado", disse Shanon. (Saiba mais)