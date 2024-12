Gabriela Spanic, de A Usurpadora, revela homem ideal e avisa: ‘Quero um amor verdadeiro’

Em entrevista exclusiva à TV CARAS, a atriz Gabriela Spanic fala também sobre o show que realizará em São Paulo, no próximo sábado, 14

A atriz Gabriela Spanic (51) – intérprete das gêmeas Paola e Paulina na icônica A Usurpadora, novela mexicana que fez sucesso no SBT nos anos 1990 – abre o coração, em entrevista exclusiva à TV CARAS. A artista confessa que deseja encontrar um novo amor , entrega algumas características do homem ideal para ela e avisa: "Quero um amor verdadeiro".

“Bem, eu tenho pretendentes, mas não sei o que acontece com os homens (...) Eu quero um homem de verdade, de 50 anos, de 50 a 55 anos (...). Não quero amores que enganam, não. Quero um amor verdadeiro, não quero um disfarce, quero um homem de verdade", destaca a atriz, acrescentando que por toda a sua vida priorizou a família, o filho Gabriel de Jesus (16) e a carreira. "Fui uma mãe solteira, sempre lutando pelo o meu filho, sem nunca depender de um homem", completa.

Gabriela se prepara para realizar seu show em São Paulo, no próximo sábado, 14, no Carioca Club, em Pinheiros. A apresentação trará sucessos como Chica TV, La Niegra Tiene Tumbão, Tengo Fiebre/Prisionera e Necesito Tu Tierra.

A atriz revela um presente dos fãs brasileiros que levará sempre consigo. "Esse público é algo que ninguém pode tirar de mim, são as homenagens, o amor, o carinho. As lembranças inesquecíveis na minha vida vão comigo quando eu morrer. Sou uma mulher muito agradecida. É impressionante", afirma.

Gabriela ainda diz que é reconhecida ao andar pelas ruas, e motoristas e até ciclistas já pararam para falar com ela. "Muito obrigada por tanto apoio e carinho com A Usurpadora. Cada vez que reprisa é um fenômeno. É a novela mais reprisada no mundo inteiro", fala.

Para ela, a personagem Paola Bracho — sucesso absoluto entre os fãs da novela — é um sinônimo de liberdade feminina e, até hoje, inspira muitas mulheres a tomarem as rédeas de suas próprias vidas. "Muitas mulheres veem a personagem como uma liberação, ela quer sair de sua casa com seu amante milionário, conhecer o mundo inteiro, ser celebrada e viver", pontua a artista.

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE GABRIELA SPANIC À TV CARAS:

