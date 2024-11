Irmã de João Rebello lamenta um mês de morte do ex-ator: 'Partida brutal'

Maria Carol Rebello fez um desabafo emocionante sobre a partida do irmão, João Rebello; ex-ator mirim foi morto por engano em outubro

A atriz Maria Carol Rebello, irmã de João Rebello, usou as redes sociais no domingo, 24, para compartilhar um desabafo emocionante sobre o primeiro mês de partida do rapaz. O ex-ator mirim, conhecido por seus papéis em novelas como 'Bebê a Bordo' (1988) e 'Vamp' (1991), foi assassinado a tiros por engano em outubro, em Trancoso, na Bahia.

Por meio de seu Instagram oficial, Maria Carol publicou uma foto de João com efeito preto e branco e ressaltou que a família luta por justiça. "Hoje faz um mês que me tiraram você, meu irmão. Um mês de um crime estúpido, covarde e por engano. Eu preciso gritar pra você e pro mundo: Tiraram sua vida numa execução a tiros por engano!", iniciou ela.

"Um mês de dor. Um mês de medo. Um mês de susto. Um mês de luto. Um mês de angústia. Um mês de ansiedade. Um mês de pânico. Um mês de raiva. Um mês de ódio. Um mês de tristeza. Um mês de desespero. Um mês de desamparo. Um mês de choro. Um mês de perdas, e foram muitas com sua partida tão brutal. Um mês de luta! E eu vou lutar o quanto for preciso por JUSTIÇA! Justiça para honrar sua inocência, seu nome e sua arte", continuou.

Em seguida, a sobrinha do diretor e ator Jorge Fernando (1955-2019) lamentou a violência cometida contra seu irmão e questionou as autoridades a respeito da alta taxa de criminalidade. "E a justiça pela inocência do seu nome eu vou gritar na cara de quem for. Um engano que levou você no lugar de alguém ameaçado de morte por essa criminalidade que a gente banaliza, se acostuma, engole goela abaixo. Uma guerra civil declarada, anunciada e velada pelos políticos e grandes empresários. Cadê o prefeito?", disse.

"Engana-se tanto quem pensa que fazíamos parte disso, ignorantes. Ignoram o fato de você ser um disseminador de culturas populares. Arte de rua, funk, paredão, hip hop, skate, bregadeira, carnaval, bate-bola, break, graffiti… você fazia festa pro povo esmagado de Trancoso. Continua com tuas festas aí que o barulho chega aqui, deixa comigo. Eu te ajudo com MUITO ORGULHO. Sua luz não se apaga, reflete. Te amo, João", finalizou.

Viúva de João Rebello faz relato forte sobre o dia da morte dele

O ex-ator mirim João Rebello Fernandes faleceu aos 45 anos de idade em Trancoso, na Bahia. Ele foi atingido por tiros durante um passeio e a investigação apontou que ele foi morto por engano. O artista foi confundido com outra pessoa e foi vítima do ataque de criminosos.

Agora, a viúva dele, Karine Santana, fez um relato forte sobre o dia da morte do marido. Em seu depoimento, ela relembrou o julgamento das pessoas após a morte a tiros, a atitude da polícia e também o desfecho; confira detalhes!

