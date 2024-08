Internautas notam detalhe na televisão de Virginia Fonseca: 'É sinal pirata?'

Em um dos stories, Virginia Fonseca mostrou casualmente que estava assistindo TV com a família, no entanto, a interface do canal chamou atenção na web

Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais, nesta terça-feira (13), após publicar um clique de sua rotina nos stories. A influenciadora estava assistindo à programação do SBT pela televisão e um detalhe atiçou a curiosidade de internautas: a interface do serviço de televisão dela se parece com o de um sistema de trasmissão pirata.

"Brasil em uma casca de noz: Virginia Fonseca tem uma fortuna estimada em R$ 168 milhões, mas a interface ali embaixo é de um aplicativo pago de TV pirata", especulou um usuário do X. "Se até a Virginia usa IPTV, por que vocês ficam nessa de pagar vários streamings?", disparou a outra.

Internautas apontaram que o design do aparelho de transmissão se parecia muito com o de um IPTV pirata, conhecido como TV Express. Apesar de existirem vários provedores legais de rede IPTV no Brasil, muitas pessoas dão preferência ao serviço ilegal por causa do valor mais acessível.

Apesar do comentários sobre o assunto, a apresentadora não esclareceu o assunto até o momento. Esta nota será atualizada se Virginia falar sobre o caso posteriormente.

Virginia fala de cômodos favoritos na casa nova

Recentemente, a família de Virginia e Zé Felipe se mudaram para a nova mansão do casal, localizada na cidade de Goiânia. Ainda que tenham acabado de chegar no imóvel, o casal não escondeu que tem seu lugar favorito na casa, onde a influenciadora fez o clique enigmático assistindo o canal de Silvio Santos.

"Um dos melhores lugares da casa é esse cinema, viu? Obrigada, Deus, pela nossa familia e pela nossa casa", relatou ela. Além do sala de lazer, a família também tem uma academia bem equipada, brinquedoteca para as crianças, piscina, adega de vinhos e também um salão de beleza. O imóvel possui 7 suites e uma área total de 7 mil m².