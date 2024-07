Internautas defendem Ratinho após polêmica com Yuri Lima e Iza; entenda

Ratinho se tornou alvo de críticas por opinar sobre a separação do jogador Yuri Lima e da cantora Iza; para ele, atleta não traiu a artista

Carlos Roberto Massa (68), mais conhecido como Ratinho, tem ganhado defensores na web após ter se envolvido em uma polêmica com Iza (33) e Yuri Lima (29). O apresentador afirmou, durante a exibição de seu programa no SBT, que o atleta não teria realmente traído a cantora.

Após a polêmica declaração, Ratinho recebeu diversos ataques na web . Porém, alguns fãs e internautas saíram em defesa do apresentador e concordaram com seu pensamento. "Ratinho está certo, o jogador na prática não fez nada de errado", começou um usuário do X (antigo Twitter).

"Foi apenas ingênuo e acabou por dar margem para ser mais uma vítima da lacração", completou. "O Ratinho está certo. A cantora só se pronunciou porque foi exposta, se não, teria abafado o caso", supôs uma segunda internauta também na rede social. Alguns outros internautas chegaram a classificar o apresentador como "herói nacional".

Ratinho opinou sobre a separação de Iza e Yuri Lima na noite desta segunda-feira, 15. "A suposta amante foi em um programa e falou que não teve nada. Nunca teve relação com o cara. Ele não traiu ninguém. Mensagem não quer dizer nada. Não houve o coito, não houve a relação", afirmou o apresentador, gerando revolta na plateia.

Logo após a repercussão do vídeo, o apresentador recebeu diversas críticas e mensagens de internautas que discordavam de sua postura. Apesar disso, ele não comentou novamente o assunto em suas redes sociais.

CONFIRA DECLARAÇÕES DE INTERNAUTAS QUE SAÍRAM EM DEFESA DE RATINHO:

O RATINHO ESTÁ CERTO,A CANTORA SÓ SE PRONUNCIOU PORQUE FOI EXPOSTA, SE NÃO TERIA ABAFADO O CASO — Fabiana De Oliveira (@Fabiana88228511) July 16, 2024

Ratinho está certo, o jogador na prática não fez nada de errado. Foi apenas ingênuo e acabou por dar margem para ser mais uma vítima da lacração. — Marcio (@marciodanobrega) July 16, 2024