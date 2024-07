Igor Camargo rebate comentário polêmico de Zezé Di Camargo

Igor Camargo, filho de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo, rebateu um comentário polêmico feito pelo pai durante uma entrevista

Durante uma entrevista, Zezé Di Camargo falou, em tom de brincadeira, que seus outros três filhos disseram que ele precisa aumentar o patrimônio para não ter briga de herança, já que agora ele espera mais um herdeiro com Graciele Lacerda.

Em sua conta no Instagram, Igor Camargo, o caçula de Zezé e Zilu Camargo, rebateu o comentário e afirmou que nunca falaria algo assim, nem de brincadeira. "Jamais faria esse tipo de comentário, nem de brincadeira", disse ele.

Em seguida, o jovem afirmou que sempre estimulou o pai a curtir mais o próprio dinheiro. "Eu não falei isso em nenhum momento. Até porque trabalho e se eu puder escolher quero meus pais vivendo para sempre. Pode perguntar para ele 'foi o Igor que falou?'. Eu sou o financeiro dele e sou o primeiro a falar para ele aproveitar o dinheiro que ele conquistou duramente na vida, a curtir mais e trabalhar menos", finalizou.

Entenda o caso

Zezé Di Camargo falou que seu ritmo de trabalho não deve diminuir agora que descobriu que será pai novamente.O sertanejo espera um novo bebê, seu primeiro filho com Graciele Lacerda. Ele já tem três filhos, Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, todos do seu antigo casamento com Zilu Godoi.

E o cantor surpreendeu ao dividir a reação dos filhos mais velhos, que falaram que agora ele precisa aumentar sua fortuna. "A despesa aumentou. Os outros três já falaram: 'Pai, já que você fez mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio, porque na hora que você for a briga não vai ser tão grande'", contou o artista com tom de brincadeira à rádio Verdinha.

O cantor explicou que seu ritmo de trabalho está corrido desde a pandemia por causa do projeto solo que criou na época. "Com essa história do Rústico, eu aumentei meu trabalho. Mês passado, fiz 18 shows com a dupla. Esse mês, eu faço 14 sozinho. Mês que vem, já é tem shows da dupla e do Rústico ao mesmo tempo. Eu fiz assim, dei o junho para dupla, mas eu quis julho só para o Rústico. E no mês que vem é metade [para cada]", disse o cantor.