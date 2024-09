O humorista Matheus Ceará anunciou nas redes sociais que vai cancelar o show que faria em Fortaleza após passar mal durante a madrugada

O humorista Matheus Ceará usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 20, para comunicar os fãs que devido a um problema de saúde vai precisar cancelar o show que faria hoje em Fortaleza, no Ceará.

"Comunicado – Pessoal de Fortaleza/CE. Gostaria de falar primeiramente com vocês, agradecendo o carinho e atenção que sempre tiveram comigo, em especial nos shows, que são sempre nosso momento de encontro para darmos muitas risadas juntos. É com tristeza que informo que o show que ocorreria em Fortaleza/CE será cancelado", escreveu ele.

Sua equipe também divulgou uma nota falando sobre a situação. "A Matheus Ceará Produções comunica que devido a um problema de saúde o show que aconteceria na data de hoje 20/09, em Fortaleza, precisou ser cancelado. Vale ressaltar que seu estado de saúde, aparentemente, não é grave, mas requer cuidados. Lamentamos qualquer inconveniente. Agradecemos a compreensão e o carinho de todos", explicaram.

Depois, através dos Stories do Instagram, Matheus deu detalhes sobre seu problema de saúde. "Além de estar sem voz, como eu estou agora, eu tive uma semana bem diferente do que eu tô acostumado a fazer. E de ontem pra hoje, eu até sei o que eu comi no almoço, que pode ter me feito mal. Eu fiz um show em Campinas (SP) ontem e já estava com alguns calafrios, mas estava bem, de boa, achava que estava só cansado, mas de madrugada pegou. E de madrugada comecei a ter diarréia e eu não vomito por causa da bariátrica, comecei a ficar mal... Não tô bem, vou ao médico agora de tarde... Peço desculpas, mas a gente ainda é ser humano, mas se Deus quiser, em breve estou 'bão' de novo", relatou ele, explicando que vai ao médico porque está com febre e ainda não sabe o que tem.

Matheus Ceará é o novo contratado do Domingo Record

Após sair do SBT, o humorista Matheus Ceará foi contratado pela Record TV. Ele é o mais novo integrante do Domingo Record, comandado por Rachel Sheherazade.

"Estou muito feliz, primeiro por estar empregado! As coisas não estão fáceis para quem está desempregado. E eu estou muito feliz, pois vou fazer coisas novas, matérias na rua e, de vez em quando, vou estar aqui contigo", disse ao surgir com a apresentadora.