Humberto Martins desmente notícia sobre seu estado de saúde

O ator Humberto Martins se pronunciou após uma notícia falsa envolvendo sua saúde ganhar repercussão na internet: 'Não procede'

O ator Humberto Martins usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 25, para conversar com o público a respeito de um assunto importante sobre sua saúde. Por meio de um vídeo publicado no Instagram, o artista desmentiu a notícia de que estaria com mal de Parkinson.

De acordo com Humberto, a informação falsa vem circulando nas redes sociais desde 2021. Ao longo do registro, o veterano garantiu que está bem e ressaltou que a informação se trata de uma fake news.

Humberto Martins explicou que a notícia foi mostrada por sua irmã, que ficou bastante preocupada. "É uma fake news que tem o propósito de nos tirar o prestígio e nos deixar fora, talvez, do jogo. Mas isso não procede, é mentira. Não estou com parkinson", declarou o ator.

"Fique tranquilo, está tudo bem. Se não estaria aqui desse jeito, fazendo o que faço e atuando na vida como atuo, graças a Deus. Isso não é verdade", completou o famoso. Na legenda da postagem, ele reforçou: "Notícia falsa".

Recentemente, Humberto Martins participou da primeira temporada do programa 'Desconecta Rio', da TV CARAS, e falou um pouco sobre sua longa carreira no audiovisual brasileiro. Ao longo do bate-papo, o veterano comentou a respeito do amadurecimento em frente às câmeras.

Humberto, que começou sua trajetória na televisão na década de 1980, virou um dos atores mais famosos do país e possui diversos personagens eternizados na memória do público. No começo, ele menciona que eram papéis tidos como 'galãs', mas agora são homens empresários e pais de família.

"Foi uma passagem um pouco traumática, mas eu tive que tomar uma decisão própria, muito particular minha em virtude das escalações ainda, em virtude desse tipo de conteúdo", declarou o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Retratos da Vida (@retratosdavida_extra)

Humberto Martins revela atritos em bastidores de novelas

Dono de uma longa carreira de sucesso nas telinhas, o ator Humberto Martins revelou que já pediu para sair de duas novelas em que trabalhava. Em entrevista ao podcast 'Aloha', sem mencionar o nome das obras, o veterano contou que atritos nos bastidores foram cruciais para ele decidir deixar o elenco.

Ao longo de seu relato, Humberto relatou que atrasos e falta de organização durante as gravações o desagradavam. Além disso, o artista ressaltou que leva a profissão a sério e não gosta de bagunça; confira mais detalhes!