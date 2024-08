Homem mais tatuado do Brasil toma decisão drástica e remove tatuagens

Mudança radical! Considerado o homem mais tatuado do Brasil, Leandro de Souza surpreendeu ao decidir remover tatuagens e mostrar resultado

Considerado o homem mais tatuado do Brasil, Leandro de Souza surpreendeu a todos ao tomar a decisão drástica de remover suas tatuagens. Em suas redes sociais, o fotógrafo gaúcho compartilhou o que motivou a mudança e revelou o resultado do processo de remoção dos desenhos do rosto até o momento.

Em seu perfil no Instagram, Leandro explicou que vinha enfrentando uma situação delicada há quase dois anos. Ele estava morando em um albergue devido ao vício em drogas, que durou quase uma década: "Foram nove anos nas drogas. Na cocaína, na maconha, no LSD, no ecstasy, no álcool, no cigarro”, disse.

No entanto, Leandro contou que recebeu a oportunidade de passar por um tratamento gratuito contra o vício e, desde então, mudou completamente sua vida. Além da ajuda, ele destacou que outro fator crucial em sua mudança foi sua religião: “Só fui me libertar através do batismo nas águas, aceitando Jesus Cristo como o único Salvador”, disse.

Há um ano e oito meses sem usar substâncias ilícitas, Leandro decidiu mudar também sua aparência física e começou a remover as tatuagens do corpo, especialmente as do rosto, onde tinha até uma caveira desenhada: “Eu sou um testemunho vivo de como não ser, que esse testemunho sirva para os jovens de todas as idades”, disse.

“Eu só quero ajudar vocês com esse processo, além de voltar a ter dignidade, uma oportunidade de emprego e a minha família novamente, eu sou um exemplo de como não ser. Eu me arrependi, e hoje eu tive a oportunidade de remover, nem todos tem essa oportunidade, gratidão, fica a dica para os jovens. Deus abençoe”, ele contou.

Até o momento, Leandro passou por duas sessões de remoção das tatuagens. Embora os desenhos ainda sejam visíveis, os resultados já são impressionantes. Em seu perfil, ele compartilhou a mudança e pediu ajuda financeira aos seguidores para continuar o tratamento. Além disso, ele contou que já retomou seu trabalho como fotógrafo e também atua como pregador.

Neymar Jr viralizou com nova tatuagem:

Enquanto alguns estão removendo suas tatuagens, outros estão adicionando novos desenhos, como é o caso do jogador de futebol Neymar Jr. Em suas redes sociais, o atacante da Seleção Brasileira e do Al-Hilal publicou fotos de um treino, destacando uma tatuagem com uma frase motivacional, que ele também usou como legenda do post.

Nos comentários, diversos internautas fizeram piada com o camisa 10 e não deixaram o momento passar batido. Na legenda da postagem, está uma frase tatuada na perna do jogador: "As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer". Nos comentários, diversos internautas acharam a informação hipócrita e aproveitaram para fazer graça.