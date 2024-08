Neymar faz nova tatuagem, manda recado e web reage: 'Esperando'

Em nova postagem em suas redes sociais, Neymar publicou foto com destaque para uma tatuagem recente com frase motivadora, mas web fez piada com mensagem

Em suas redes sociais, Neymar Jr. (32), atacante da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, publicou fotos treinando e deu destaque a tatuagem com frase motivacional, que também usou como legenda do post. Nos comentários, diversos internautas fizeram piada com o camisa 10 e não deixaram o momento passar batido.

O atleta se recupera de uma lesão de ligamento cruzado e menisco sofrida no confronto entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Recentemente, ele fez um desabafo sobre o árduo processo de recuperação e as fotos de treino compartilhadas fazem parte dos exercícios necessários para que o atleta se recupere.

Sobre a lesão, Neymar escreveu: “Depois que sofri esta lesão, tem dias em que é difícil, tem dias em que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos lutando todos os dias”.

Depois do desabafo, ele publicou a sequência de fotos que virou piada na web. Na legenda da postagem, está uma frase tatuada na perna do jogador: "As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer".

Nos comentários, diversos internautas acharam a informação hipócrita e aproveitaram para fazer graça. Um usuário comentou "Mas ainda não começou né?", e outra relembrou as diversas traições do atacante: "medalha de ouro em traição né bbr".

Outros aproveitam o momento para criticar o gosto do jogador, julgando a escolha de tatuagem do atleta:

como pode ser TÃO brega????? meu deus do céu https://t.co/GXO1Ef4a0mpic.twitter.com/3cm4Mi3X1R — marina (@brnmarina) August 5, 2024

sem mentira, não eh nem pq eu não gosto dele, mas q coisa mais bosta pra se tatuar, de vdd https://t.co/E8JwD0Fu7W — mexilhãozinho (@vertsi_) August 5, 2024

Apesar das críticas, Neymar segue em recuperação e, segundo o jornal espanhol Diario As, o atacante está perto de retornar aos gramados.