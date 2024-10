Homem é preso após fingir ser João Guilherme para obter cartão de crédito

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após se passar por João Guilherme em tentativa de golpe em Belo Horizonte; entenda

Nesta sexta-feira, 04, um homem de 25 anos foi preso em flagrante, após tentar se passar pelo ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo. O criminoso tentou aplicar o golpe em uma agência do Itaú, na movimentada região da Savassi, em Belo Horizonte, ao tentar obter um cartão de crédito provisório para comprar um celular.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito usou uma identidade falsa com o nome completo de João Guilherme de Ávila Costa e até a data de nascimento do ator. Com uma atitude suspeita, ele apresentou o documento ao gerente da agência, que, desconfiado, acionou imediatamente a central de segurança do banco. A partir desse momento, a tentativa de golpe foi frustrada, e a polícia foi chamada ao local.

O plano do golpista era simples: ele admitiu que exportou para o computador uma cópia do próprio documento de identidade e fez alterações para se passar pelo ator. Com a identidade falsificada, o homem queria obter o cartão de crédito e realizar a compra de um celular de alto valor.

Durante a abordagem dos policiais, o suspeito revelou que já havia tentado aplicar o mesmo golpe em outras agências da capital mineira, sempre usando o documento adulterado que estava salvo em seu celular.

Por meio de nota, o banco informou que agiu rapidamente ao identificar a fraude e está colaborando com as autoridades na investigação do caso. O suspeito foi autuado em flagrante por estelionato e permanece à disposição da Justiça.

