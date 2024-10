Bruna Marquezine curte dia na praia com João Guilherme

Apaixonados, Bruna Marquezine e João Guilherme aproveitaram a manhã de sol na praia e foram flagrados enquanto voltavam para casa

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme estão namorando há alguns meses e o romance segue firme e forte. Na manhã desta terça-feira, 1º, eles foram flagrados pelos paparazzi enquanto voltavam de uma praia no Rio de Janeiro.

Os dois estavam com roupas de banho. Ele surgiu com bermuda e sem camisa. Enquanto isso, Bruna exibiu sua beleza impecável com biquíni vermelho e camisa longa branca.

Logo depois, os dois entraram em um prédio perto da orla.

O casal assumiu o romance no início de agosto. Porém, as especulações de que eles estariam juntos começaram em abril. Recentemente, eles estiveram juntos em Paris, na França, para ela participar de eventos do mundo da moda.

Veja as fotos dos dois na praia na galeria abaixo:

Mãe de João Guilherme comenta romance do filho com Bruna Marquezine

Mãe do ator João Guilherme, a empresária Naira Ávila abriu o coração e falou publicamente a respeito do romance entre o jovem e a atriz Bruna Marquezine.

Em entrevista à revista Marie Claire, Naira, que é bastante reservada em relação a sua vida pessoal, revelou que está feliz por saber que o herdeiro está em uma ótima fase da vida. "Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso", declarou ela.

Além do romance entre os famosos, a mãe de João Guilherme também falou um pouco sobre a criação do ator, de 22 anos. Ele é fruto de sua antiga relação com o cantor Leonardo, casado atualmente com a influenciadora Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe; confira mais detalhes!