Henri Castelli encanta ao postar foto com a filha: 'Amor da minha vida'

O ator Henri Castelli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de sua filha, Maria Eduarda

Henri Castelli encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado da filha caçula, Maria Eduarda, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com a empresária Juliana Despírito.

Ao compartilhar o registro com a herdeira no feed do Instagram, o ator se declarou para a jovem. "Eu e o amor da minha vida sempre juntos!", escreveu ele na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Pai e filhos, que amor mais lindo!", disse uma seguidora. "Lindo o amor de vocês. Deus sempre com vocês", falou outra. "Que lindos!", comentou mais uma.

Vale lembrar que Duda completou 11 anos no dia 11 de janeiro e na ocasião, Castelli prestou uma bela homenagem para a herdeira. "Te amo daqui até a eternidade meu amor. Hoje é um dos dias mais importantes do ano para mim. Eu já sabia que você chegaria na minha vida, sempre sonhei com você , com a sua chegada, e sempre soube que seria uma princesa, e quando tive a certeza disso, eu lembro até hoje que corri pro mar pra agradecer, estava chovendo a água do mar fria e eu gritando seu nome!!! Dudaaaa", recordou.

"Sempre tive certeza que você seria um presente de Deus pra mim! Você foi a realização de um sonho e todo ano comemoro a felicidade que é ter você na minha vida. Parabéns, minha eterna princesa! Toda vez que você completa mais um ano, eu renasço um pouco também. É um orgulho te ver crescer meu amor!! Quero que saiba que sempre serei seu melhor amigo, independente do tempo e da sua idade! Você sempre será o grande Amor da minha vida!! Você sempre será meu anjinho da guarda! Só agradeço a Deus!! Te amo minha princesa!!", completou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henri Castelli (@henricastelli)

Henri Castelli divide foto rara ao lado do filho em viagem

O ator Henri Castelli aproveitou as festas de fim de ano para realizar uma viagem ao lado do filho, Lucas Fontana, de 18 anos. O artista revelou que os dois desembarcaram em Miami, nos Estados Unidos, e estão curtindo bastante as férias.

Em seu Instagram oficial, Henri compartilhou uma foto rara com o jovem, fruto de seu antigo relacionamento com a modelo Isabeli Fontana, e celebrou o momento especial entre pai e filho. "É tão bom ter você ao meu lado, meu melhor amigo! Nunca imaginei estar em Miami, só nós dois, na praia, como os melhores amigos que somos! Te amo filho", escreveu o ator na legenda. Veja as fotos!

Leia também:Henri Castelli voltará às novelas após 5 anos afastado