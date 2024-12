Henri Castelli divide foto rara ao lado do filho em viagem: 'Nunca imaginei'

O ator Henri Castelli celebrou o momento especial ao lado de Lucas Fontana, seu filho com Isabeli Fontana, em viagem para Miami

O ator Henri Castelli aproveitou as festas de fim de ano para realizar uma viagem ao lado do filho, Lucas Fontana, de 18 anos. Na noite de segunda-feira, 23, o artista revelou que os dois desembarcaram em Miami, nos Estados Unidos, e estão curtindo bastante as férias.

Em seu Instagram oficial, Henri compartilhou uma foto rara com o jovem, fruto de seu antigo relacionamento com a modelo Isabeli Fontana, e celebrou o momento especial entre pai e filho. "É tão bom ter você ao meu lado, meu melhor amigo! Nunca imaginei estar em Miami, só nós dois, na praia, como os melhores amigos que somos! Te amo filho", escreveu o ator na legenda.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas para Henri e o herdeiro. "Boas festas para os dois", desejou uma seguidora. "Maravilhoso ver vocês, pai e filho, e melhores amigos", disse outra. "Que lindos, Feliz Natal para vocês", falou uma terceira.

Vale lembrar que além de Lucas Fontana, Henri Castelli também é pai de Maria Eduarda, de 10 anos, fruto de seu relacionamento com a empresária Juliana Despirito. Isabelli Fontana, por sua vez, ainda é mãe de Zion Fontana, de 21 anos, da antiga união com Álvaro Jacomossi.

Henri Castelli voltará às novelas após 5 anos afastado

O ator Henri Castelli já tem uma nova novela para fazer. Depois de cinco anos afastado da teledramaturgia, ele foi escalado para o remake de novela clássica da Globo.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Castelli estará no elenco do remake de Vale Tudo em 2025. O nome do personagem dele ainda não foi divulgado publicamente.

Vale lembrar que a novela mais recente dele foi Malhação – Toda Forma de Amar, de 2019. Entre as novelas de sucesso de sua carreira estão: Um Anjo Caiu do Céu, Belíssima, Caras & Bocas, Flor do Caribe e I Love Paraisópolis.

