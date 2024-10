Helena Fernandes parabeniza filho de 22 anos e web elogia

Helena Fernandes compartilhou algumas fotos do filho Antônio para celebrar os 22 anos do rapaz e o jovem foi bastante elogiado pelos seguidores

Esta quinta-feira, 3, é um dia de festa para Helena Fernandes. Isso porque Antônio, filho da atriz com José Alvarenga Júnior, está completando 22 anos de vida.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou algumas fotos do rapaz e se declarou para o herdeiro. "Há 22 anos você chegou transbordando meu coração de tanto amor. Você é amoroso, carinhoso, gentil e com um coração gigante! Desejo que a vida te apresente mares calmos, amores gentis e bons motivos para você acreditar no bem de todas as coisas. Que você seja feliz como quem sonha, meu filho! Te amo grandão", escreveu ela na legenda.

Em uma das imagens, Antônio surgiu sem camisa curtindo uma praia e foi muito elogiado pelos internautas nos comentários do post. "Lindo demais", escreveu uma seguidora. "Parabéns para o filhão lindo", comentou outra. "Libriano lindo", elogiou mais uma.

Além de Antônio, Helena e José Alvarenga também são pais de Lucas, de 20 anos. A atriz também é mãe de Yan, de 36, fruto do seu relacionamento com André Telles. O último trabalho de Helena Fernandes foi como a Eugênia na novela Bom Sucesso, exibida pela Rede Globo em 2019.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helena Fernandes (@helenafernandes68)

Fim do casamento

A atriz Helena Fernandes e o diretor José Alvarenga se separaram após um casamento de 22 anos, segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Os dois têm dois filhos e eram companheiros de longa data. Helena afirmou à coluna que eles "seguem amigos", mas não mencionou o motivo do divórcio.

A última postagem da atriz foi no dia dos pais, quando homenageou o ex-marido. "Feliz dia dos pais, para os pais dos meus filhos que amam educar no amor, no respeito, no diálogo, na verdade, no estar junto criando e vivendo lindas histórias!! Só tenho a agradecer!! Feliz dia dos pais!!", escreveu.

Após a postagem, os dois não apareceram mais juntos nas publicações da atriz, que costuma postar muitas fotos com amigos e os filhos.